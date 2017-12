Klagde på parkeringsbot etter tastefeil - ble stevnet for tingretten

Maria Berglund vant mot Q-park i Forliksrådet etter å ha tastet feil på parkeringsappen Easypark. Etter en måned ble hun stevnet for tingretten.

En uke etter stevningen valgte Q-park imidlertid ikke å ta saken videre til tingretten.

– Saken ble blåst ut av alle proporsjoner, sier Magnus Berglund.

I vår fikk kona Maria Berglund parkeringsbot etter å ha parkert på et kjøpesenter i Kristiansand. De fant kvitteringen, og det viste seg at parkeringen var betalt, via appløsningen Easypark. Bilen var derimot oppført med feil registreringsnummer i appen. Det var ett siffer for mye.

– Det er snakk om ett nummer for mye, og vi klaget fordi vi mente selskapet måtte forstå hvilken bil det var snakk om selv om det er ett siffer ekstra. Det føles som økonomisk maktmisbruk, sier Magnus Berglund til VG.

Vant i forliksrådet

Klagen fra Berglund ble ikke tatt til følge, med begrunnelsen fra parkeringsklagenemnda at slike feil er forbrukers ansvar. Berglund klagde saken inn til forliksrådet, og fikk medhold.

– Vi mente at hele saken var ute av verden, og det samme mente forliksrådet. Vi tenkte vel egentlig at fornuften hadde seiret, inntil vi en måned senere får stevning til tingretten der Q-park forlanger både bot og saksomkostninger betalt, forteller Berglund.

– Åpenbare økonomiske motiver

Marius Larsen i Larsen Advokatfirma representerte Berglunds i forliksrådet.

– Vi anførte at appen til Easypark inneholdt en vesentlig mangel, som fører til at mange personer blir ilagt kontrollgebyr, og vi hevdet at mangelen enkelt kan rettes. Tidligere klagesaker viser at problemstillingen lenge har vært kjent for parkeringsselskapet, sier han.

Det ble anført at gjeldende praksis var urimelig for forbruker i saken, og at praksisen derfor måtte revideres. Konklusjonen: I strid med god forretningsskikk.

– Parkeringsselskapet og Easypark har åpenbare økonomiske motiver i å fortsette sin praksis. Ved å unnlate å utbedre svakheten i systemet utsteder de kontrollgebyr til alle som taster feil. Dette har de gjort med parkeringsklagenemndas «velsignelse», helt fram til Forliksrådet i Kristiansand nå har satt ned foten, mener Larsen.

– Særdeles dårlig dømmekraft

Larsen viser til forskriften om universell utforming i IKT-løsninger, der alternative føringer blant annet sier at applikasjonen skal foreta en kontroll og melde fra om åpenbare uriktige inntastinger, slik som KID-nummer eller kontonummer.

– Siden forskriften kom etter at Easypark kom på markedet, er det satt frist til 2021 for å innfri kravene. Etter mitt skjønn er dette særdeles dårlig dømmekraft fra Easypark: Mangelen kan enkelt utbedres, og det bør de sørge for å gjøre av hensyn til alle brukerne de har. Alt annet vil være illojalt fra et forbrukerperspektiv, sier Larsen.

- Faller på sin egen urimelighet

Q-park svarer VG at selskapet mener forliksrådets avgjørelse ikke er i tråd med gjeldende rett, og viser til parkeringsklagenemndas avgjørelse. Selv om de nå har besluttet å ikke ta saken videre, påpeker Q-park at de i fremtiden fortsatt vil forholde seg til dette vedtaket.

– Dommen i Forliksrådet er uten betydning som rettskilde, og det anses derfor som unødvendig å belaste tingretten med denne saken. Q-Park vil følge utviklingen videre, og dersom omfang av lignende saker øker vil fremtidige saker bli anket til tingretten, sier administrerende direktør John Lien.

På påstandene om økonomiske motiver utdyper markedssjef Kjetil Bratseth:

– Generelt bemerker vi at det er førers ansvar å taste korrekt registreringsnummer. Når det gjelder påstandene om at det ligger økonomiske motiver for utforming og funksjonalitet i Easypark sine betalingsløsninger, mener vi denne faller på sin egen urimelighet. De er et selvstendig selskap uten noen økonomisk gevinst ved at operatørene gir kontrollsanksjoner, svarer Bratseth.

Ingen fordel å dele ut bøter

Easypark er kjent med saken. Leder for Easypark i Norge, Stian Andre Holst, avviser påstandene om at det er lønnsomt å dele ut flest mulig bøter.

– Det er absolutt ikke en fordel for oss, snarer tvert imot, at brukerne taster feil. Slike hendelser skjer fra tid til annen, men det grunnleggende for vår tjeneste er at nummeret som registreres stemmer overens med det som står i appen og som betjentene ser, sier Holst.

Han forteller at det åpne formatet for registreringsnummer i Easypark-appen er for at utenlandske kjøretøy også skal kunne bruke den, og at nordmenn kan bruke den i utlandet. Å endre systemet vil føre til at man ikke får den samme brukervennligheten, mener Holst.

– Løsninger som KID-nummer er bygd opp etter en annen grunnleggende logikk. Om Berglund mener at vår app har et problem som enkelt kunne vært løst, ønsker vi å ta kontakt med han om dette, sier Holst videre.