Palestinakomiteen utestengt fra Facebook etter invitasjon til Trump-demonstrasjon

Da komiteen inviterte til demonstrasjon mot Trumps Jerusalem-politikk, fjernet Facebook invitasjonen og utestengte lederne.

Leder i Palestinakomiteen i Norge, Kathrine Jensen, mener at organisasjonen nå blir sensurert av Facebook.

– Tilbakemeldingen vi har fått er at dette strider med Facebooks retningslinjer, men det gjør det ikke. Det er hverken støtende eller pornografisk. Facebook er en viktig kanal for oss å nå ut til folk, så vi oppfatter det som at vi sensureres, sier Jensen.

Bakgrunn: Nye opptøyer i Jerusalem

STENGT: Begge arrangementene er fjernet fra Facebook mandag kveld. Foto: Skjermdump

Administratorene utestengt

Palestinakomiteen skal etter planen demonstrere mot USA og president Donald Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad, foran Stortinget neste torsdag. Arrangementet het «Markering: Sei nei til USA si anerkjenning av Jerusalem».

Komiteen la ut arrangementet på Facebook på fredag. Mandag var imidlertid arrangementet fjernet. Deretter mistet rundt 15 administratorer i tre av Palestinakomiteens grupper tilgangen til sentrale funksjoner på Facebooks sider.

UTESTENGT: Et titalls medlemmer i Palestinakomiteen i Norge fikk, uforstående, denne beskjeden på mandag. Foto: SKJERMDUMP

Les også: Derfor strides de om Jerusalem

Tror på massemobilisering

I tillegg til arrangementet ble administratorene i følgende grupper utestengt fra Facebook i 24 timer: Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomiteen i Norge og Palestinakomiteen i Oslo. Disse tre gruppene var sammen om å arrangere demonstrasjonen. Ifølge Kathrine Jensen har én av disse gruppene rundt 8-10 administratorer som nå er utestengt.

Husker du? Forfatter ble blokkert fra Facebook

Jensen spekulerer i om gruppene er utsatt for masse-rapportering fra andre Facebook-brukere.

– Ingen tilsier at dette skulle bryte med retningslinjene, så det kan dreie seg om mobilisering mot demonstrasjonen. Hvis mange nok har rapportert innlegget kan det hende Facebook har bestemt seg for å fjerne det likevel, mener hun.

Fjernet nytt innlegg

Mandag ettermiddag ble i tillegg en ny invitasjon til demonstrasjonen fjernet av Facebook. Innlegget informerte om hvorfor den forrige invitasjonen var fjernet. Heller ikke her er Facebooks retningslinjer brutt, ifølge Jensen.

Les også: Facebook med nye detaljer om russisk «troll-fabrikk».

Hun understreker at det dreier seg om en fredelig demonstrasjon.

– Vi har hatt denne typen demonstrasjon mange ganger, og har tillatelse, sier hun.

Facebook vil undersøke nærmere

Facebooks kommunikasjonssjef i Norden, Peter Andreas Münster, sier at det høres ut som en feil fra deres side.

– Vi fjerner ikke innhold fordi mange anmelder det, kun hvis det bryter med våre retningslinjer. Umiddelbart høres det ut som om forklaringen ligger et annet sted, sier han.

– Facebook er en åpen plattform der folk skal ha lov å drøfte emner som er viktige for dem. Våre regler er laget med hensikt å sikre at Facebook er et trygt og sikkert sted. Derfor tillater vi ikke innhold som for eksempel angriper individer på bakgrunn av deres tro, etnisitet og seksuell orientering, og man kan godt uttrykke sine holdninger rundt et kontroversielt emne uten risiko for andre, forteller Münster.