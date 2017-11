Overrasket med basseng i barnehagen

Barna var helt uvitende om overraskelsen i Langøy friluftsbarnehage da de møtte opp torsdag morgen.

I slutten av oktober ble det montert et utendørs basseng i barnehagen, som i 2016 ble kåret til Årets barnehage av Private Barnehagers Landsforbund. Sakte men sikkert er det fylt med vann og varmet opp. Alt i full hemmelighet for barna. Torsdag morgen kunne eier Lise Lauvik i Langøy friluftsbarnehage overraske barna og avduke bassenget , skriver barnehage.no, som først omtalte saken.

Barna, som ikke visste at foreldrene hadde pakket badetøy i sekken, ble bedt om å skifte klær. Da de gikk ut én og én, trodde barna, som er vant til sprell, at de skulle ut og løpe i det kalde regnet. Men utenfor ventet et 38 grader vamt basseng!

FORNØYDE: Styrer Lise Lauvik ved siden av strålende fornøyde barnehagebarn. Foto: Øyvind Johansen, barnehage.no

Ikke bare lek og moro

Hensikten med bassenget er derimot ikke bare lek og moro. Barnehagen ligger et steinkast unna sjøen, i Fjell kommune i Hordaland. Alle barna bor også nær sjøen, og trygghet i vann er helt nødvendig.

Til barnehage.no forklarer Lauvik investeringen slik: – Det er som en barnehagestyrer i Bodø sa: Dette er den eneste kunnskapen vi kan gi dem som de kan dø av ikke å ha.

Selv har hun barn som bare fikk omtrent ti timer svømmeopplæring i tredje klasse, og ti timer i syvende klasse.

I statsbudsjettet for 2017 ble det satt av 35 millioner kroner til svømmeopplæring for barnehagebarn i hele landet, men det er ikke obligatorisk for barnehager å gjennomføre svømmeopplæringen. Til VG sier Lauvik at hun mener svømmeopplæring i barnehagen burde være obligatorisk. Allerede nå er flere av barna på god vei mot å kunne svømme, og håpet er at i fremtiden skal flere lære seg å svømme i Langøy friluftsbarnehage!