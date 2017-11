Over 50 reinsdyr påkjørt og drept av godstog

Bane Nor bekrefter til VG at et nordgående godstog traff en stor flokk med reinsdyr på Kvalforsbrua lørdag ettermiddag.

Sent lørdag ettermiddag kjørte et godstog inn i en flokk reinsdyr nær Kvalfors sør for Mosjøen, melder Helgelendingen.

Bjørn Sørum i Bane Nord sier til avisen at 63 reinsdyr døde som følge av kollisjonen.

Pressevakt Dag Svinsås i Bane NOR bekrefter til VG at påkjørselen fant sted lørdag ettermiddag.



– Det eneste jeg har fått høre er at det skjedde på Kvalforsbrua mellom Eiterstrøm og Mosjøen, og at det var flere enn 50 dyr, sier Svinsås til VG.



Det var et nordgående godstog som traff dyrene. Ifølge Svinsås ble det ikke store forsinkelser som følge av påkjørselen.

– Helt forferdelig. En alvorlig dyrevernssak, sier Carola Karl Urvik i Vefsn kommunestyre til Helgelendingen.

VG har vært i kontakt med operasjonsleder i Nordland politidistrikt som søndag sier de ikke er kjent med en hendelse av slikt omfang.