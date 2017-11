Stor vannlekkasje i Oslo – omfattende skader på næringsbygg

Et næringsbygg har fått store skader etter en vannlekkasje i Nydalen i Oslo natt til fredag.

– Nå er det bortimot normalt, men Gjerdrums vei så ut som en elv klokken 3 i natt, sier brigadesjef Robert Corell til VGs reporter på stedet fredag morgen.

Det er adressen Gjerdrums vei 11, som huser flere bedrifter, som er hardest rammet.

– Gjerdrums vei 11 har fått store skader innvending. Der har det stått bortimot to meter vann inn i første etasje. Ellers er det andre bygg i området helt ned til justisdepartementet som er berørt, men ikke i så stor grad som på nummer 11, sier Corell.

Det var like etter klokken 3 i natt at politiet at en større vannlekkasje hadde brutt ut i Gjerdrums vei i Nydalen like nord for ring 3 i Oslo. Ifølge operasjonsleder Vidar Pedersen dreier det seg trolig om en hovedvannledning som har røket.

Oslo 110-sentral skriver på Twitter at flere kontorbygg har fått vann i underetasjene. Ingen bygninger som huser boliger skal være rammet.

Klokken 3.45 varslet politiet at vann- og avløpsetaten har fått stengt av de aktuelle pumpene på stedet. De materielle skadene fremstår imidlertid som omfattende, ifølge politiet.

– Slik det ser ut nå, er det snakk om store skader. Patruljene på stedet har beskrevet at det er fryktelig mye vann. Det har vært så mye trykk mot bebyggelsen at vinduer er knust, sier Pedersen.

FULL UTRYKNING: Brannvesenet jobbet på stedet i natt sammen med politi og Oslo kommunes vann- og avløpsetat. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Politiet og brannvesenet jobbet sammen med vann- og avløpsetaten på stedet i morgentimene.

– Vi bistår med at det blir satt forsvarlige sperringer for å unngå at det oppstår skade på personer som beveger seg i området. Det er ikke en vanskelig vei å sperre, det er ganske lite trafikk der, og det er lett å finne omkjøringsvei, sier Pedersen.

Akerselva renner gjennom det rammede området, som primært er bebygd med næringsbygg og kontorer som huser offentlige etater, skriver NTB.