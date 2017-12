Sperret inne i parkeringshus: Rev av bommen for å slippe fri

Lørdag kveld stod flere biler innesperret i et parkeringshus i Oslo. Europark kunne ikke få fjernåpnet dørene.

Jon Petter Andersen på jobb lørdag kveld, og måtte en rask kjøretur ut. Han parkerte i et av Europarks parkeringshus på Aker Brygge i Oslo. Da han skulle dra igjen, var det lettere sagt enn gjort.

– Vi kommer oss ikke ut. Kortbetalingen funker ikke, og Europark får ikke fjernåpnet dørene, sa en frustrert Andersen da han ringte til VG.

Flere ventet



Han anslo at det stod rundt 7 biler i parkeringshuset med mennesker som ventet på å få komme seg ut. Men alle stod bom fast.

– Europark har sagt at de skal sende en tekniker for å se på bommen, men ingen har kommet enda.

Tok grep



Da VG snakket med Andersen igjen noen minutter senere hadde en av de fastparkerte tatt affære.

– Han rev av bommen for å slippe oss fri. Det var kveldens helt. Europark har ikke vært her enda, sa Andersen.

Driftsdirektør Karl Erik Martinsen i Europark bekrefter til VG at det har vært et driftsavbrudd på systemene i parkeringshuset.

– Jeg kan bekrefte at vi har hatt et kort teknisk driftsavbrudd som som nå er rettet opp, driftsdirektør han til VG.

– At de har tatt av bommen er strengt tatt greit nok. Vi ønsker ikke at slikt skal forekomme, men systemene er basert på nett så det hender at det er nedetid, legger han til.

