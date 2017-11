Sp-topp: Landets hovedstad er blitt en festning mot biler og besøkende

Oslo- og Akershus-politikernes bruk av bomtakster og P-hindringer er i ferd med å gjøre knutepunktet Oslo til en festning, mener transport-politiker Ivar Odnes (Sp) på Stortinget.

– Dette er begynt å komme på et sånt nivå at det er usosialt og at noen må si ifra. Oslo er ikke bare en by for Oslo-borgere, men en hovedstad og et knutepunkt for hele landet. Det er blitt en festning mot biler og besøkende, tordner Odnes.

Han ser også at det er blitt enda mer krevende for småbarnsfamilier som er avhengig av bilen - å komme seg rundt i Oslo. Men Oppland-bosatte Odnes viktigste budskap er at hele landets hovedstad og trafikk-knutepunkt oppleves som stadig mer ugjennomtrengelig og lite gjestfri.

OPPGITT: Ivar Odnes i Senterpartiet er en av mange som har fått nok av takstøkninger, parkeringsinnsnevringer og stadig nye bomstasjoner i landets hovedstad. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Odnes er Senterpartiets talsperson for transportsaker på Stortinget. Han minner om at et stort antall næringstransportører ikke har noe valg - de må inn til- eller gjennom Oslo med- og uten last.

– En god del gjennomgangstrafikk blir presset til å kjøre gjennom Oslo for å komme seg ut av landet eller til andre deler av landet. De møtes av stadig flere hindringer i- og rundt Oslo. Derfor bør dette ses i sammenheng og løftes opp på et høyere politisk nivå enn til byrådet i Oslo, sier Ivar Odnes.

For en reise tur-retur fra Vågå, der Odnes opprinnelig kommer fra - og til Oslo må man nå betale 590 kr i bompenger, dersom man ikke har abonnementer.

Enorm kostnad for Toten transport



Adskillig tyngre kostnad er det for blant andre lastebileierne som kjører for transportbedriften Toten transport på Raufoss. Bedriften registrerer i likhet med Odnes at Oslo er blitt en enorm merkostnad.

BRED LAST: En av de 250 lastebilene som kjører for Toten Transport - i litt mer landlige omgivelser enn i Oslo og omegn. Foto: , Toten transport

– Totalkostnad antas å ligge på ca 100.000 kroner i året for en distribusjonsbil i «Oslo-trafikk», skriver direktør Terje Torsæter i Toten transport til VG.

Han mener Oslo som by utmerker seg med sin kraftige bombelastning sammenlignet med byer på kontinentet.

– Ja, det er uvanlig med bompenger i europeiske byer. Der betales det pr. kilometer kjørt på motorvei, sier Toten transport-sjefen.

Han etterlyser at miljøbevisste Oslopolitikere unntar lavutslipplastebiler med Euro 6-motor fra de ekstra bompengekostnadene.

Hans samfylking Ivar Odnes i Senterpartiet gir ham støtte.

– Har du ikke forståelse for at Oslo-politikerne vil finansiere kollektivtiltak og redusere dårlig luft i byen, Odnes?

– Folk ser på muligheter for bildeling for å redusere biltrafikken og overgang til elbiler. Men ting tar tid. Det kan se ut som om at det er viktigere for byrådet å fjerne bilene fra Oslo enn å redusere dårlig byluft. Her blir det lagt opp til å bruke pisk så til de grader. Man har jo ikke sjanse til å løfte transport over på kollektiv- fordi dette er så dårlig utbygget, svarer Odnes.

(Saken fortsetter under bildet.)

FORSTÅR LASTEBIL-NÆRINGEN: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) forstår at transportnæringen synes bomtakstene er kostnadsdrivende. Men han uttrykker mest forståelse for de som lider av dårlig byluft. Foto: Helge Mikalsen , VG

Han mener totalsummen med bompenger, parkeringsavgifter, fjerning av p-plasser og piggdekkavgift er blitt for stor.

– Når det nå er innført rushtidsavgift, det kommer akutt-takster i bommen, en ny indre bomring og nye bompunkter på E18 i tillegg til Bærumsbommen og bomringen - da blir belastninghen for stor både for folk flest og transportørene, oppsummerer Odnes.

– Nasjonal sak



– Du er ikke redd for å tråkke oppi et bed i hovedstaden som styres av Ap, SV og MDG?

– Nei, jeg er en nasjonal samferdselspolitiker på Stortinget, da er jeg opptatt av at Oslo skal ha levelige vilkår for å komme til jobb og fritidaktiviteer. Det kan ikke bare bare være folk med god råd i Oslo vest som har råd til å bruke bilen. Folk kjører ikke bil for moro skyld. Det er nok lite råning i Oslo.

– Folk kan vel kjøpe seg elbil og nærmest slippe bompenger?

– Mange som sliter med å betale bompenger sliter med å finansiere elbil. Oslo gjør mye bra, men her bommer de totalt ved å bruke pisken så hardt på folk som ikke har et alternativ, svarer Odnes.

(Saken fortsetter under bildet.)

DIESELFORBUD SIST VINTER: Skilt over veien på Frognerstranda på vei mot festningstunnelen i Oslo. Dieselforbud i Oslo ble innført sist vinter. Nå foretrekker trolig Oslopolitikerne i stedet en tredobling av bomtakstene på dager med høy luftforurensing. Foto: Frode Hansen , VG

Hans egen Sp-kollega i Akershus, Morten Vollset er nestleder i samferdselsutvalget i fylkeskommunen. Han har stilt seg bak de siste takstøkningene i bomringen. Oslo og nabofylket Akershus bruker bompengene på en rekke store kollektiv-investeringer ny E18 fra Oslo til Asker i Oslopakke 3.

– Vi har nok nådd et nivå på bompengetakstene nå som er høyt nok. Men så lenge ikke staten bidrar med mer,er vi avhengig av bompenger. Det viktigste for oss i Akershus er å få trafikken i en mer miljøvennlig retning. Ved å få mer av transporten over på buss og bane, blir det også bedre flyt og regularitet i næringstransporten på veien, sier Vollset.

Ap-Raymond: Vedtatt med Sp-stemmer



Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo synes Senterpartiet møter seg selv i stortingsdøren på Løvebakken all den tid Sp også har stemt for Oslopakke 3 og dermed bompengene som skal betale for tiltakene i pakken.

– Dette er vedtatt både av et flertall på Stortinget der Sp er med og av fylkestinget i Akershus der Sp er med. Det er greit å ha sympati for transportnæringen. men da må jeg minne om de tre årsakene til at vi krever inn bompenger, sier byrådslederen og ramser opp: Reduserte køer, redusert luftforurensing og finansiering av nye kollektiv-investeringer.

Han minner om at spesielt bedre trafikkflyt og reduserte bilkøer er noe transportnæringen vil ha nytte av.

– Odnes sier du styrer en hovedstad bak en bomfestning i en by som oppfattes som ugjestmild?

– Oslo er kåret av Lonely Planet til en av verdens ti beste byer å besøke. Vi har stadig flere besøkende og har fpr liten hotellkapasitet. Vi liker å ta imot gjester og er fortsatt byen med det store hjertet. Men vi sliter med et globalt forurensingsproblem som vi jobber med å løse fordi innbyggerne våre fortener å puste inn trygg luft, sier Raymond Johansen, som også tidligere i år kunne glede seg over at Oslo ble kåret til Europas miljøhovedstad i 2019.

– Hvor alvorlig er det for deg at transportnæringen får store merkostnader gjennom Oslo?



– Jeg tar det på alvor. Men NHO og transportbransjen har også sagt klart fra om hvor kostbart det er for dem å stå i kø. Å redusere køene noe av det viktigste vi jobber med, svarer byrådslederen.

– Er du enig i at bompengesatsene nå har nådd et tak i Oslo?

– Det må det være, ja. Det finnes grenser for dette også. Vi har for vår del gått i mot en videre utbygging av E18 og nye bompunkt i Asker og Bærum. Jeg opplever at tilnehgerne av disse ekstra bompengene nærmest gjemmer seg, svarer Raymond Johansen.