Politiet: Isklump kastet på bil fra bro i Oslo

Det var kun flaks som gjorde at føreren av denne bilen ikke ble alvorlig skadet da noen kastet en isklump fra en bro.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Politiet mener noen med vilje kastet en isklump ned fra broen som går over ring 3 ved Manglerud T-banesetasjon i Oslo, og traff en bil natt til søndag. Det var sjåføren som ble truffet som meldte fra.



– Han var oppskaket og sa han hadde ansiktet fullt av blod. Det er fremdeles uklart om han ble truffet selv, eller om det er fra glasset som knuste. Det er bare flaks at han ikke ble alvorlig skadet, sa operasjonsleder Vidar Pedersen til VG like etter hendelsen.

Isklumpen ble smadret i flere deler, men har vært på størrelse med en fotball, ifølge politi på stedet. Føreren ble sett til av ambulanse, og det ble avklart at vedkommende ikke var alvorlig skadet.

Politiet ønsker kontakt med vitner som kan ha sett noe i området i tidsrommet 00.10 til 00.20, og sier til VG at de har fått inn tips. En særlig interessant vitneobservasjon er gjort av en drosjesjåfør som observerte syv til åtte personer på broen da bilen ble truffet.

Det er også sikret en del spor i området.

– Jeg vil ikke gå konkret inn på hva det er akkurat nå, men dette er altså en sak vi ser svært alvorlig på, og som vi vil vie en del etterforskningsressurser til, sier operasjonsleder Pedersen.

Natt til søndag var ingen pågrepet i saken.