Oslo-politiet: – Ingen rutine at vi varsler om fyrverkeri

Etter et voldsomt fyrverkeri i Oslo sentrum i forbindelse med julegateåpningen, har flere reagert på at politiet ikke varslet om fyrverkeriet på forhånd.

Flere forteller at de ble redde, mens andre er mest opprørte over sine vettskremte husdyr.

En VG-leser skriver at han var på fest på Bislett da de hørte voldsomme smell utenfor vinduet.

«Vi var sikre på at det var terror i Oslo. Vanvittig dårlig å spre sånn frykt. Hvorfor ingen forvarsel?» spør han.

– Vi har full forståelse for at mange ble redde, men det er ingen rutine at politiet varsler om fyrverkeri. Oslo Handelsstand og Aker Brygge fikk fyrverkeriet godkjent av kommunen og brannvesenet, så alt gikk fint for seg. De har også selv varslet dette på sine sider, sier operasjonsleder Line Scott i Oslo politidistrikt.

– Burde dere ikke varslet om dette likevel?

– Vi kjente ikke omfanget av dette, og så fort vi så at mange reagerte og ble redde, sendte vi ut en Twitter-melding. Sånn sett var vi tidlige, sier Scott.

– Angrer dere?

– Det er lett å være etterpåklok, og det er altså ingen rutine for at politiet varsler om fyrverkeri. Åpningen av julegaten ble dessuten markert med fyrverkeri også i fjor, så mange kjente til det.