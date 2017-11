Først etter å ha gått rettens vei, nærmer leieboerne seg overtagelse av egen gård i Oslo. Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener praksisen er en gavepakke til bolighaier.

– Det skal bli en lettelse å overta gården når det, forhåpentligvis, går i orden. Det har vært en lang og turbulent prosess for mange involverte, sier Trine-Lise Gjesdal.

Striden har dreid seg om følgende: Kommunal forkjøpsrett blir brukt til å gi leieboere mulighet til å ta over egen leiegård, men det skjer svært sjelden. Ofte blir leieboerne tilbudt en pris titalls millioner over salgssummen for aksjeselskapene som eier leiegårdene.

Gjesdal og beboerne i bygården Von der Lippes gate 15 har vært gjennom en slik prosess. Den 24. oktober vant de i retten mot eiendomsgiganten Fredensborg. Selskapet mente leiegården er verdt 147 millioner kroner, men retten kom frem til en betydelig lavere pris: 115 millioner kroner.

Dermed er leieboerne svært nærme å kunne bruke kommunal forkjøpsrett for å overta gården.

Bakgrunn: Boliggiganten mener eiendommen er verdt 147 millioner kroner – retten kom frem til 115

SPENT: Trine-Lise Gjesdal venter på avgjørelsen til Fredensborg. Foto: Tore Kristiansen , VG

Nå har de også klart å skaffe pengene til kommunens krav om garanti, opplyser Gjesdal. Fredensborgs utviklingsdirektør Kai Sjøvold sier at selskapet ikke anker dommen. Selskapet har fredag frist til å anke.

– Det kan bekreftes at vi ikke skal anke, sier han.



Moxnes reagerer

Stortingsrepresentant og Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer kraftig på at Gjesdal og kommunen har måttet gå rettens vei for å få ned verdien på gården, og dermed ha mulighet til å kjøpe den.

Han er meget kritisk til dagens praksis for bruk av kommunal forkjøpsrett, og mener at leieboere blir tilbudt oppblåste priser når de skal kjøpe.

– Oslo kommune gir gavepakker til bolighaier. Det er slik dagens ordning fungerer. Det er meningsløst at Oslos rødgrønne byråd gir denne typen gavepakker til bolighaier som Ivar Tollefsen (styreleder i Fredensborg, journ.anm), sier Moxnes.

Tollefsen vil ikke kommentere saken.

Fredensborg mener eiendommen er verdt mer på grunn av såkalt latent skatt, altså skatt man må betale om man tar en eiendom ut av et aksjeselskap. I dommen kom retten frem til at latent skatt ikke var relevant for leiegårdens verdi.

– Det er tydeligvis vanlig at latent skatt settes kunstig høyt for å unngå at forkjøpsrett blir benyttet, har revisor Erik Christoffersen tidligere uttalt til VG.

Opprettet fiktivt borettslag: Banker svindlet for over 40 millioner

– Rødt foreslo i bystyret at kommunen skal slutte å stille oppblåste garantikrav. Her har byråd Marcussen vært oppsiktsvekkende lammet. Dette forslaget har ligget i en skuff i et halvt år, og nå må byrådet få ut fingeren, sier Moxnes.

Moxnes har også planer om forslag til lovendringer i Stortinget, og vil blant annet gjøre det straffbart ikke å varsle kommunen om salg og endre loven om borettslag så forretningsfolk ikke kan opprette borettslag når de kjøper leiegårder eller starter nybygging.

Her blir boligprisstatistikken for september lagt frem:

Slik svarer byråden

«Jeg har stor forståelse for at disse prosessene kan oppleves tunge og frustrerende for beboerne. Det som i hovedsak er problemet er at lovverket ikke er oppdatert til dagens situasjon», skriver byråd Hanna E. Marcussen i en e-post til VG.

De aller fleste eiendommer i dag registrert som aksjeselskap, forteller hun, og mener dette «kompliserer disse prosessene enormt».

MENER LOVEN BURDE ENDRES: Byråd Marcussen etterlyser også en lovendring. Foto: Helge Mikalsen , VG

«Derfor hadde vi uavhengig av innspillene fra Moxnes begynt å se på hvilke endringer som kunne gjøres fra kommunens side for at denne ordningen bedre kan gi leietakere en reell mulighet til å overta eiendommen de bor».

Marcussen mener det er Stortinget som må se på regelverket.

«Hvis man ønsker bedre leietakernes adgang til å gjøre bruk av den kommunale forkjøpsretten bør det vurderes å etablere egne støtte- og låneordninger som er mer gunstige enn hva markedet ellers tilbyr».

Hun legger til at kommunen har sett på muligheter for å forbedre ordningen, blant annet ved å innhente uavhengige takster.

Har ikke svart

Fredensborg og utviklingsdirektør Kai Sjøvold vil ikke kommentere saken. De har tidligere avvist at latent skatt er irrelevant, slik retten mener.

– Faktum er at den part som sitter med risikoen for kommunal forkjøpsrett åpenbart ikke er interessert i å lide noe økonomisk tap som følge av at eiendommen tas på kommunal forkjøpsrett, har Sjøvold sagt tidligere.

Han la da til at en eiendomsverdi som tar høyde for latent skatt, gjør at parten som har risikoen for forkjøpsrett ikke lider noe økonomisk tap.

Han fikk da støtte fra megler Anders Langtind.

– Om man ikke regner med den latente skatten, er det ingen som tar risikoen for den uheldige skatteposisjonen som følger av å ha en eiendom i et aksjeselskap, sa Langtind.