Mann til sykehus etter knivstikking i Oslo

Politiet ble vitne til et slagsmål og deretter knivstikking på Grønland torg i Oslo mandag kveld.

En person er fraktet til sykehus etter en knivstikking ved Grønland T-banestasjon, melder politiet i Oslo på Twitter like før klokken 20.

Tore Solberg, operasjonsleder i Oslo politidistrikt, forteller at en politipatrulje kom over et slagsmål på Grønlands torg. Da ble patruljen vitne til at en mann ble knivstukket.

– Den mistenkte blir pågrepet ikke så lenge etter i nærheten av åstedet. Vi vet ikke noe om skadeomfanget enda, men fornærmede er kjørt til sykehus, sier Solberg til VG.

Ifølge politiet er den mistenkte en mann i 20-årene. Politiet skriver på Twitter at fornærmede trolig ikke har livstruende skader.

Solberg sier det var mye folk på torget, og at flere personer kan ha vært vitne til hendelsen. I kveld sikrer patruljer åstedet og opptar vitneforklaringer. Han vet ikke hvor mange som deltok i slagsmålet.