Fire branner på Oslo-skole i løpet av to uker

Det brøt tirsdag ut brann på Brannfjell skole i Oslo for fjerde gang på to uker. Tre av brannene er påtent.

Det sier rektor ved Brannfjell skole Anne-Karin Bjerkebo til VG. Politiet har startet etterforskning av saken.

– Onsdag for to uker siden hadde vi en brann i et lite datarom. Dette skyldtes overoppheting av det elektriske anlegget. I etterkant av denne brannen har vi hatt tre påtente branner, forteller Bjerkebo.

Den første brannen fant sted 18. oktober, og i ettertid har skolen altså opplevd tre påsatte branner i et tidsrom på 14 dager.

– Alle de tre påtente brannene har startet i grupperom på skolen, sier Bjerkebo og legger til at de er uten spor i saken.

Har igangsatt tiltak

Rektoren forteller at elevene har hatt begrenset tilgang til rommene på skolen, og skolen har i tillegg hyret inn en vekter til å patruljere skoleområdet.

– Dette har kunnet skje på tross av at vi passer på at elever ikke kommer inn på rom alene, og i tillegg til at vi har engasjert vekter, forteller hun.

I et forsøk på å forhindre flere branner har skolen fra i morgen engasjert tre vektere som vil være på plass gjennom skoledagen - en i hver etasje.

Rektoren opplyser at situasjonen er veldig alvorlig for skolen, og også for utdanningsetaten og eierne av bygget.

– Det har ikke vært like store materielle skader ved alle brannene, og to av dem har forårsaket veldig lite skade. Etter brannen i dag ble det ganske mye sot-skader ettersom brannen oppsto i et rom uten vindu, og slukket av seg selv, forteller Bjerkebo.

Brannvesen og politi har rykket ut til skolen, som ligger på Ekeberg i Oslo, ved alle de fire brannene. Operasjonsleder i Oslopolitiet, Tor Jøkling, sier at forholdene er anmeldt, og at saken etterforskes av politiet.

– Vi fikk melding om brannen i dag klokken 11.25. Rektor bestemte at elevene skulle bli sendt hjem litt før klokken 13, og skoledagen ble da avsluttet, sier operasjonslederen.

Politiet er i gang med etterforskning av årsak og sammenheng.

Ingen har kommet til skade

Jøkling forteller at skolen også hadde en ildspåsettelse i sommer, da noen gutter ble observert mens de tente på en søppelbøtte ved skolen 16. juli.

Ifølge skolens hjemmesider er Brannfjell skole en av Oslos store ungdomsskoler, med cirka 580 elever fordelt på 20 klasser.

Skolen jobber nå med å legge en plan for videre beredskap og hvordan de på best mulig måte kan ivareta elevene.

– Det har gått veldig bra alle gangene, og elevene har blitt evakuert raskt og rolig. Den biten har gått akkurat slik den skal, opplyser Bjerkebo.

Kommunikasjonsdirektør i Osloskolen, Trine Lie Larsen, sier til VG at skolen er i dialog med elever og foresatte, og at de i morgen kommer til å sende ut mer informasjon etter at de har mottatt mer informasjon fra politiet.