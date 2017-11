«En god del rotter» var på Grünerhagen barnehages område. Nå har strøm holdt dem borte i to år.

Grünerhagen barnehage i Oslo pleide å ha et stort rotteproblem. Langs Akerselva er det mange som har vært plaget av gnagerne, inkludert barnehagen.

Løsningen ble et strømbelte rundt gjerdet til barnehagen, som kun skadedyr merker og ikke mennesker.

Etter at strømbeltet ble lagt på har barnehagen vært rottefri siden 2015, skriver Utdanningsnytt.no, som først omtalte saken.

Så mange rotter

Driftsansvarlig for sentrumsbarnehagene i Omsorgsbygg, Hassan el Messaoudi, forteller til Utdanningsnytt at de først satte opp kameraer for å se aktiviteten om nettene.

– Da fikk vi se hvor mange rotter som er ute mens folk sover, sier han til nettstedet, og legger til at «en god del rotter» var på barnehagens område.

Det var i tillegg flere folk på vei hjem fra byen om natten, som så rotter som slåss.

Ikke farlig

Gjerdet ved barnehagen var tidligere merket med et skilt hvor det står «Advarsel!» og at gjerdet er elektrisk. Det er nå fjernet, forteller El Messaoudi til VG.

El Messaoudi understreker til Utdanningsnytt at gjerdet ikke er farlig og heller ikke elektrisk for mennesker.

– Det er ikke noen bekymring. Det er bare svak strøm som går ut av en transformator som har senket spenningen før det går ut i nettet. Det er kun skadedyr og sånn som merker det. Mennesker kan ta på det og vil ikke merke noen ting, sier han.

Gjerdet er et prøveprosjekt utført av Oslo kommune og Omsorgsbygg. Siden det ble innført, har flere hatt suksess med lignende gjerder, blant annet legevakten i Oslo som ligger like ved.

Også i USA opplever folk problemer med rotter:

Hærverk på boks

Prosjektet har vært en suksess, men El Messaoudi forteller at det har vært noen skumle episoder – i alle fall tilsynelatende.

En gang ble det utført hærverk på en boks, og det så ut som om ledninger med strøm hang løst rett ved inngangen til barnehagen.

– Foreldrene tenkte naturligvis at det var strøm i ledningene, men sannheten er at det ikke var noe strøm mennesker kan kjenne. Vi fikk en del telefoner og prøvde å forklare så godt vi kunne at det ikke var farlig, sier El Messaoudi til Utdanningsnytt.

Avdelingsdirektør Anita Haadem Lisbakken i bydel Grünerløkka beskriver prosjektet som en suksess til Utdanningsnytt, mens barnehageleder Gjertrud Åsgård bekrefter at gjerdene har holdt rottene ute.

Store summer

Barnehagen er ikke alene om å ha hatt problemer med rotter, og til sammen koster dyrene mange millioner kroner.

– Vi står for en fjerdedel av markedet, så en forsiktig beregning for hele forsikringsbransjen vil være at rundt 200 millioner kroner har blitt utbetalt nasjonalt på slike problemer de siste tre årene, sa kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige til NRK i fjor.

