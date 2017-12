Bane Nor bruker millioner på overnatting på grunn av jernbanebråk

Arbeidet med gigantprosjektet Follobanen bråker om natten. Siden 2015 har Bane Nor brukt rundt åtte millioner på overnatting for dem som bor langs ruten.

Når Follobanen står klar om fire år, skal det kun ta 11 minutter å reise fra Ski til Oslo. Dagens lokaltog fra Ski og Stabekk brukes av flere millioner reisende i måneden, og er en av rutene NSBs kunder er minst fornøyd med.

Langs traséen ligger om lag 20.000 husstander, ifølge Bane Nor, som har ansvar for landets jernbaneinfrastruktur. Det vil si omtrent 65.000 personer.

For Follobanens naboer går ikke utbyggingen alltid på skinner. Mange blir tilbudt alternativ overnatting på grunn av høyt bråk, stort sett om natten. Fra 2015 til 2017 har Bane Nor derfor brukt drøyt åtte millioner kroner på pensjonater, leiligheter eller hoteller.

– Det er viktig for Bane Nor å bygge ut Follobaneprosjektet med minst mulig ulempe for befolkningen, sier kommunikasjonssjef Kathrine Kjelland til VG.

3000 døgn

I 2017 har bråket ført til en regning på rundt 3,6 millioner kroner og rundt 3000 overnattingsdøgn. Like under tre prosent av naboene blir rammet av bråk over støygrensen, så de får alternativ overnatting fra staten.

Overnattingene varer i snitt tre netter og omtrent halvparten av familiene må ha to rom.

VIKTIG: Kommunikasjonssjef Kathrine Kjelland understreker at Bane Nor vil ivareta de som påvirkes av utbyggingen. Foto: , Bane Nor

– Prosjektet har et omfattende overvåkingsprogram for å monitorere boliger, grunnvann med mer mens utbyggingen pågår, sier Kjelland.

Prosjektet, som er det største i Norge noensinne, skal være ferdig i desember 2021. Selv om millioner blir brukt på overnatting, er det bare smuler i forhold til prosjektets totalbudsjett. Det ligger på 26 milliarder kroner.

Ikke bare overnatting

Det er ikke bare overnatting Bane Nor bruker penger på. Det har også blitt betalt 150.000 kroner i naboerstatninger på grunn av blant annet vask av skitne biler og knuste bilruter. Det er nå flere saker til behandling som kan øke utbetalingene.

– Gaten ble jo ikke renere, og min bil ser ut som den har vært i et offroad-race, står det i en klage fra en nabo med en skitten bil som VG har fått innsyn i. Bilen lå bak en av vaskebilene tilknyttet prosjektet.

Det er også støytiltak for boliger og uteområder i utbyggingsperioden, forteller Kjelland.

– Det er laget et omfattende program for samfunnskommunikasjon og nabokontakt der støykart, boligbesiktelser, kunnskap om støy og mer settes sammen, sier hun.

De forskjellige naboområdene får informasjon i form av blant annet nyhetsbrev, SMS-varsler, møter og medieoppslag.

