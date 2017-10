Opplever ikke Oslo som klassedelt

Forskningen er tydelig på at Oslo er en delt by, men slett ikke alle opplever det slik.

VGs inntektskart over hovedstaden viser hvor store forskjeller som eksisterer bare kilometer fra hverandre. I flere områder i vest, tjener de mange ganger mer enn i bydelene lengst øst.

Statistikk hentet inn til fagboka «Oslo - ulikhetenes by» viser at de fattigste bydelene i Oslo (Grorud, Stovner, Alna, Søndre Nordstrand og Gamle Oslo) jevnt over har:

• Mer ungdomskriminalitet

• Dårligere karakterer

• Flere kommunale leiligheter

• Lavere levealder



• Større overføringer

– Oslo er ikke en totalt delt by, men om vi sammenligner ytterpunktene ser vi at det er særdeles store forskjeller. Gruppene det gjelder er relativt store, og de deler sjeldent nabolag, sier sosiolog Jørn Ljungren, som var redaktør for fagboken.

Flere av de fleste problemer



Sosiolog Jørn Ljungren

Forskningen på nabolag, og hvordan de påvirker dem som bor der er under utvikling. Man har likevel funnet ut at å vokse opp i et nabolag med mange ressurssterke har positiv påvirkning, utover det som kan forklares med foreldrenes bakgrunn alene, forteller Ljungren.

– Motsatt har andre for eksempel funnet en sammenheng mellom å vokse opp i et nabolag med større innslag av trygdede og arbeidsledige, og å få lav lønn og lavt utdanningsnivå i voksen alder selv, sier sosiologen.

Er det tilfeldig at det har vært voldsproblemer på Stovner og ikke på Ullern?

– Det er det nok ikke. Det er velkjent at områder med mange marginaliserte og ressurssvake har flere av de fleste problemer på et overordnet nivå. Samtidig kan det også foregå ting på vestkanten, men det er kanskje ikke så lett å få øye på.

Opplever ikke forskjeller



Hverken Emma Mellbye (18) eller Eirik Storvik (18), som går siste året på Ullern videregående skole, synes hovedstaden virker som en by med spesielt store forskjeller.

– Den er ikke klassedelt slik jeg opplever det, i hvert fall ikke i livet mitt og hvis jeg sammenligner med andre store byer, sier Eirik som bor i Ullern bydel.

Minst to ganger i uken er han på østkanten hvor han har en jobb som kontorassistent.

– Jeg opplever heller ikke at det er en særlig delt by. Men det virker veldig sånn når du ser på inntektstallene og leser aviser, skyter Emma inn. Denne uken skal hun i bursdag hos en venn som bor på østkanten.

– Vi snakker ikke med venner om hvor de kommer fra. Vi går på en veldig fin og ny skole, men vi leser jo i avisene at det finnes skoler med adgangskontroll. Og da er det jo vanskelig å si at byen ikke er delt, legger hun til.

Både Eirik og Emma, som kan tenke seg å studere økonomi, synes inntektsforskjellene er store.

– Det er veldig store forskjeller, men noen kan trekke veldig opp, sier Emma som også bor i bydel Ullern.

FORNØYDE: Kari Hammerstad (86), Ulla Roverna Helgesen (77) og Thore Harald Helgesen (78) trives med livet på Stovner og tenker ikke på at det er store inntektsforskjeller i hovedstaden. Foto: Terje Bringedal , VG

– Innvandring ingen forklaring

SSB-tall fra i år viser at en tredjedel av Oslos innbyggere er innvandrere, eller norskfødte barn av innvandrere. Disse er i større grad bosatt i bydelene lengst øst, og utgjør i noen tilfeller over halvparten av befolkningen her.

Sosiolog Ljungren advarer mot å trekke for sterke slutninger basert på dette.

– Det har alltid vært slik at de med minst ressurser er konsentrert i øst, men det nye nå er at de ofte har en annen etnisk bakgrunn. Det kommer i tillegg til de gamle skillene som alltid har vært der. Men etnisitet er mye mer synlig enn tilgang på ressurser, og derfor får det antagelig mer oppmerksomhet, sier han.

Ikke dermed sagt at integrering ikke er en faktor:

– Om du ikke snakker norsk og ikke har noe nettverk har det åpenbart noe å si for mulighetene dine. Men hvis man mener etnisitet er hovedårsaken til alle sosiale forskjeller gjør man det veldig enkelt for seg selv, sier Ljungren.

– Vi har det veldig godt

På Stovner eldresenter finner vi ekteparet Ulla Roverna (77) og Thore Harald Helgesen (78) som tar seg en kaffe sammen med Kari Hammerstad (86).

– Er Oslo klassedelt?

– Nei, ikke spesielt, mener Ulla Helgesen.

– Men det er store inntektsforskjeller?

– Jeg tenker ikke så mye på det. Vi har det veldig godt, forsikrer Ulla Helgesen. Hun og Thore Harald har tre barn, åtte barnebarn og ett oldebarn.

– Ungene klarer seg bra, de har mer penger enn oss, skyter Thore Harald inn med et stort smil. Han jobbet som pølsemaker i 40 år før han ble pensjonist.

Ekteparet er på mange reiser og nyter livet, men sier mye er forandret siden de flyttet til Stovner i 1969.

– Det er nesten ikke hvite unger igjen, sier Ulla Helgesen, men alle tre er enige om at det ikke gjør noe.

– Er dere ofte på vestkanten?

– Nei, aldri. Vi har ikke noe der å gjøre, avslutter Ulla Helgesen.