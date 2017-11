Omstridt Trump-venn taler for tusenvis av kristne i Oslo

Franklin Graham er en av USAs mest profilerte kristne, og er omstridt for sine uttalelser om blant annet islam og homofili.

Den 20. januar i år talte han på innsettelsen av Donald Trump, der han ledet bønn for USAs nye president.

Denne helgen taler Graham i Oslo Spektrum for tusenvis av norske kristne, under arrangementet Håpets festival.

– Islam er en veldig ond religion

FAR OG SØNN: Evangelistene Franklin og Billy Graham er blant USAs mektigste og mest innflytelsesrike kristne. Foto: Kevork Djansezian , AP

Franklin Graham (65) er sønn av den innflytelsesrike evangelisten Billy Graham (99), kjent som «presidentenes pastor», på grunn av sitt nære forhold til flere amerikanske statsoverhoder. Franklin regnes som arvtager til farens virksomhet, og har fortsatt arbeidet til den nå pensjonerte faren.

I sin tid i rampelyset har den yngre Graham formulert seg relativt spisst om flere temaer.

I 2003 er han sitert på at islam er en «veldig ond religion».

– Islam er en hatets religion, en krigens religion, sa han i 2010, ifølge CBS.

I 2014 rykket han ut til forsvar for Vladimir Putin, etter at Russland innførte en kontroversiell lov om homofili.

– Han har tatt et standpunkt for å beskytte barna i sin nasjon mot de skadelige virkningene av enhver homofil eller lesbisk agenda, skrev han om Putin på nettstedet sitt.

Her skriver han også at satan selv sto bak Obamas arbeid for homorettigheter.

– Kan skille mellom roller

Det er selskapet Oslo Festival Of Hope With Franklin Graham AS som arrangerer festivalen. Ifølge proff.no er den amerikanske Billy Graham-organisasjonen eneste aksjonær.

Styreleder Sten Sørensen i det norske selskapet sier til VG at han ikke anser Grahams uttalelser som spesielt relevante.

Kristen-kanal: Gi 50.000 kroner - bli velsignet av Gud

– Vi har invitert ham fordi han er en av de fremste evangelistene i verden. Håpet han greier å formidle har gitt navn til festivalen. Dessuten driver han en av verdens største humanitære organisasjoner, og jeg opplever ham som en person med stor integritet og troverdighet, sier han.

Sørensen mener det er predikanten Graham de har invitert, ikke politikeren, og at disse to rollene kan man skille, mener han.

– Ja, det tror jeg. Hvis man skal bli heftet for et helt liv i ulike sektorer blir det underlig, sier Sørensen.

– Kommer han til å ta opp temaene islam eller homofili?

– Nei, på ingen måte.

Solvik-Olsen trakk seg

Invitasjonen har skapt splid også i kristen-Norge, og flere har trukket seg fra arrangementskomiteen til Håpets festival underveis, fortalte Vårt Land tidligere i år.

Dette inkluderer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), og stortingsrepresentantene Svein Harberg (H) og Hans Fredrik Grøvan (KrF). Ifølge avisen er det nesten bare pinsevenner som står bak festivalen.

Festivalens styreleder sier han lever godt med at det er forskjellige oppfatninger.

– Det er deres valg, men det var kanskje forhastet. Den gang var det kort tid siden presidenten ble innsatt også videre. Om de bare hadde sett et bredere bilde tror jeg de ville ombestemt seg. De skulle bare visst hvor mange han har hjulpet, uavhengig av tro og hudfarge. Men det er ikke dette som er fokus nå. Det har uansett ingenting med sterke meninger eller politikk å gjøre, sier Sørensen.

Får millioner

Ifølge Sørensen er det en gruppe kristne som inviterte Graham til Norge. Da organisasjonen hans sa ja, begynte de arbeidet med festivalen, og leide Oslo Spektrum. Det koster ingenting å delta, og så langt er 5000 av de 6000 plassene gitt bort.

Saken fortsetter under bildet

INNFLYTELSESRIKE VENNER: Franklin Graham (med ryggen til) klemmer den amerikanske visepresidenten Mike Pence. Foto: Cliff Owen , AP

Sørensen har ikke oversikt over hva arrangementet koster, men sier det dreier seg om millioner. Arrangementet er betalt av Billy Graham-organisasjonen i USA, og gaver fra kristne i Norge.

– Uheldig og galt

Tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Levi Fragell, er blant dem i Norge som er svært kritiske til Grahams besøk.

– Det er en mann som har hatt en sentral rolle i etableringen av det kristne flertallet for Trump som president i USA. Det er ille, fordi de kristne verdiene strider med det som Trump står for politisk. Men Franklin, han har misbrukt kristendommen og legitimert hans politikk gjennom den, sier Fragell og legger til:

– Men det mest kritiske her er at de har invitert en person som har hatt vedvarende utspill mot homofile og muslimer. Det er både uheldig og galt av de kristne å invitere ham, for hans uttalelser er imot norske kristne verdier – slik kristendommen har utviklet seg i Norge.

Fragell er oppgitt over hvor mange som har meldt seg på arrangementet til helgen.

– Jeg er lei for at de har blitt såpass mange at de kan gjennomføre et slikt arrangement, sier han.

Mener Gud ga Trump seieren



Graham har lenge vært en Trump-støttespiller, og erklærte ham som favoritt allerede i 2011, da Trump så vidt hadde begynt å ymte om at han ville stille til valg året etter.

Etter at Trump vant republikanernes nominasjonskamp fire år senere, fikk han også hjelp av Graham. Sistnevnte har en tydelig idé om hvem som ga republikanerne seieren i 2016.

– Jeg tror at Gud dukket opp i dette valget, sa han til Washington Post etter Trumps seier i fjor.

Men det er ikke bare gode krefter som virker inn i amerikansk politikk, ifølge Graham. Etter opptøyene i Charlottesville tidligere i år skyldte predikanten på djevelen, ifølge amerikanske Christian Broadcasting Network.