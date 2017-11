Dette er Statoils nye gigantprosjekt i Nordsjøen

DUDGEON VINDPARK I NORDSJØEN (VG) Onsdag tok oljegiganten Statoil et stort steg inn i vinden. VG ble med til havs.

Statoil-sjef Eldar Sætre dro onsdag til England for å åpne Dudgeon havvindpark, 35 kilometer utenfor North Norfolk i England:

67 gigantiske vindturbiner er spredt utover havet. De tre rotorene er på nesten 80 meter og svisjer gjennom vinden: Det skal gi 402 megawatt strøm til 410 000 husstander i England.

BRITISK VIND: Dudgeon ligger 35 kilometer utenfor byen Cromer i England. Kart: Statoil.

Åpningen ble markert i rådhuset i Great Yarmouth i North Norfolk onsdag ettermiddag, hvor også toppsjefen i Masdar, Mohamed Al Ramahi, og konserndirektør Steinar Bysveen i Statkraft var til stede.

Men høydepunktet var en flytur ut til havvindparken onsdag ettermiddag:

Widerøe Dash 8, turboprop.

Plutselig forsvinner den kjedelige havoverflaten og rader med høyteknologi fyller horisonten: Mølle på mølle, med en servicebåt i midten, fortøyd i en liten rigg.

– Er det ikke fantastisk?



– Er det ikke fantastisk! Den relativt sindige Statoil-sjefen tar av så mye som han kan, når vindmølleparken dukker opp i horisonten. Stadig flere vindmøller kommer til syne.

Rundt 35 kvadratkilometer med møller.

De ser ut som små leketøy dere nede, som går sakte rundt.

– Det ser ut som om de går sakte, men ytterst på den nesten 80 meter lange rotoren, er hastigheten 300 kilometer i timen. Og små er de ikke: De rager 185 meter over havoverflaten. På en time kan en turbin fullade 120 Teslaer. Og jeg må si at jeg er ganske stolt over at 410 000 husstander i England skal få sin daglige strøm fra disse 67 turbinene, sier Statoil-sjefen.

FILMGLEDE: Statoil chartret turbopropfly til Norwich for å åpne Dodgeon havvindpark onsdag. Statoil-sjef Eldar Sætre (foran) og statssekretær (Frp) Elnar Remi Holmen fra Olje- og energidepartementet måtte filme da vindmøllene dukket opp der nede. Foto: Brian Cliff Olguin , VG

– Skal dere bli vindselskap nå?

– Ja, det også. Vi har ambisjon om å investere 100 milliarder kroner på fornybare prosjekter til 2030 og vind blir en viktig del, hvor vi kan utnytte vår kompetanse fra vår olje- og gassvirksomhet, til å bli ledende på havvindprosjekter. Dette er vårt største vindpark hittil, men det er bare begynnelsen. (Teksten fortsetter under bildet)

Litt lenger inn mot land ligger Sheringham Shoal, Statoil største vindpark, frem til i dag.

– Vi lærte veldig mye av Sheringham Shoal, som har gjort Dudgeon til et mye mer effektivt og kostnadseffektivt prosjekt. Det har gitt oss veldig stor trygghet for at vi kan konkurrere med de aller beste. Det er en betryggende, fordi vi er helt i begynnelsen av vår reise inn i vind.

HAVUTSIKT: Vindmølleparken Dudgeon er et flott skue. 12,7 milliarder kroner er investert. Foto: Brian Cliff Olguin , VG

Kutter kostnadene



Statoil-sjefen sier nå for første gang at de kan leve med at subsidiene som mange land gir for å få opp vindprosjekter, forsvinner.

– Vi har lagt til grunn at subsidiene trengs i fem til ti år til. Men vi har greid å kutte kostnadene så mye over så kort tid, at vi er nær ved at offshorevind kan klare seg uten subsidier.

– Betyr det at dere vil kunne satse langs Norges forblåste kyst?

– Norge er godt forsynt med elektrisitet. Det måtte være hvis man ønsker mer eksport av elektrisitet. Vi er veldig godt fornøyd med forholdene utenfor England.

– Fordi det her er kort vei til et meget stort marked, som Norge ikke er?

– Vi må tenke hensiktsmessig og det er ett element. For øvrig er det viktig at norsk leverandørindustri ser mulighetene.

– Norske verft på skjerpe seg? Ingen vindmøller er ennå norskprodusert?

– Vi ser gode eksempler på at norske aktører kaster seg på, men mulighetene innenfor vind er det absolutt mulig å sammenligne med olje og gassektoren, hvor vi har fått en meget stor leverandørindustri: Potensialet er meget stort for norsk industri.

– Fantastiske muligheter

Det har også statssekretær Elnar Remi Holmen (Frp) i Olje- og energidepartementet fått med seg; han sitter i flysetet bak Statoil-sjefen og filmer vindparken der nede.

– Det er en fantastisk mulighet som norsk industri må bruke. Kostnadene stuper og vi vil se mer utbygginger av fornybar energi, i form av havvind. Jeg er imponert over Statoils satsing: Denne vindparken og andre viser at Statoil ved å utnytte sin lange erfaring til havs, kan lede an innen en helt annen industri enn olje og gass. (Teksten fortsetter under bildet)

GLEDE OVER MØLLENE: Statoils konsernsjef Eldar Sætre var i godt humør på turen over egne møller og lo godt etter en fleip med statssekretær (Frp) Elnar Remi Holmen fra Olje- og energidepartementet. Foto: Brian Cliff Olguin , VG

Statoil og Statkraft



Statoil og Abu Dhabi-investeringsselskapet Masdar eier 35 prosent hver og Statkraft 30 prosent i Dudgeon, hvor Statoil bidrar med offshore-kompetanse, Masdar med penger og Statkraft med kraft-kompetanse.

Masdar-sjefen er meget fornøyd.

– Du finner ikke bedre partner enn Statoil. De har kompetanse, er klare og dedikerte. Vi er ekstremt glad for å være på dere lag og vi blir gjerne med på fremtidige prosjekter, sier Mohamed Al Ramahi, konsernsjef for Masdar.

Les: Statkraft fikk trøbbel

STOR: Illustrasjonsbilde av vindturbinene på Dudgeon, med en rotor på 154 meter. På illustrasjonene ser man den sammenlignet med en Airbus A380, som er verdens største passasjerfly. Foto: Illustrasjon fra Siemens pressemateriell

Tre prosjekter



Statoil skal ha operatøransvaret for Dudgeon. Selskapet er etter dagens åpning operatør for tre britiske havvindprosjekter, Sheringham Shoal på 317 megawatt som er i produksjon, Dudgeon på 402 megawatt som offisielt åpnes onsdag, og verdens første flytende havvindparken, Hywind i Skottland, som gir 30 megawatt strøm.

Inkludert havvindparken Statoils i Tyskland, som skal stå ferdig i 2019, har Statoil nå prosjekter som gjør at de bikker å gi strøm fra vind til en million husstander i Europa.

Kostnadene for utbygginger innen havvind er drastisk redusert på få år. Sætres nye subsidiesignaler, rimer med markedsvurderingene:

Noen utbyggere har allerede lovet å sette i gang havvindprosjekter uten subsidier, som danske Dong Energy og tyske Energie Baden-Württemberg AG, har E24 skrevet.

Kraftig kutt



Dudgeon var kostnadsberegnet til 15 milliarder kroner, men prislappen endte på rundt 12,7 milliarder kroner.

– De siste årene har Statoil lagt mye arbeid i å redusere kostnadene, forbedre effektiviteten og øke lønnsomheten for både våre olje- og gassprosjekter, og våre fornybarprosjekter. Vi har klart å redusere kostnadene på Dudgeon med mer enn 15 prosent, eller 250 millioner pund, og fullført byggefasen uten alvorlige hendelser, sier Statoils konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring, Margareth Øvrum.