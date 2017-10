Olaf Ottersbo forsvant sporløst i 1977, nå gjøres det nye søk i flymysteriet

I 1977 lettet Olaf Ottersbo fra Ørland flystasjon og forsvant sporløst. Lokalavisen Fosna-Folket har lenge etterforsket saken – og torsdag skal de starte søk.

– Dette er en helt spesiell sak, en helt unik sak i norsk sammenheng, sier redaktør i Fosna-Folket, Alexander Killingberg, til VG.

– Det har aldri skjedd, i alle fall ikke de siste 22 årene, at et fly har forsvunnet i Norge og man ikke vet hvor det ble av, påpeker han.

Olaf Ottersbo forsvant sporløst den 22. mai 1977, etter å ha tatt av med sitt Cessna-fly fra Ørland flystasjon. Han hadde varslet at han bare skulle fly i en time, men ble aldri hørt fra igjen.

Lokalavisen har satt seg som mål å finne ut hva som skjedde den dagen. De har gått gjennom alt etterforskningsmateriale og laget en dokumentar om saken. Torsdag skal de sammen med Norsk Havservice gjøre det største søket etter Ottersbo på hele 40 år.

– Etter at han forsvant i 1977 var det rykter om at han hadde stukket av og det var mange ville teorier. Det var ei som sa hun hadde sett ham ute i Budalen, en annen som hadde sett ham på en flyøvelse med amerikanerne på Ørlandet. Det er aldri funnet noe som kan bevises å være fra flyet, så vi kan ikke bombastisk si at det har styrtet, sier Killingberg.

Olafs venn: – Det uvisse er det verste



Fridtjof Morken, en nær venn av Ottersbo, var med i søket etter ham i 1977. De to hadde tilbrakt mang en flytime sammen i lufta, og når saken nå har kommet opp igjen, har Morken hatt mareritt om saken. Nylig drømte han at Ottersbo lever det gode liv i Sør-Amerika.

Men han tror ikke det er det som har skjedd.

SAVNET: Fridtjof Morken fløy ofte sammen med Olaf Ottersbo (på bildet), og sier han håper leteaksjonen kan gi et endelig svar. Foto: Privat

– Jeg er spent på morgendagen, jeg håper bare at vi får et resultat og at vi finner noe. At vi får en ende på det. Jeg håper virkelig det. Det er bedre enn ingenting. For det uvisse er det verste, at vi går og lurer på hva som har skjedd, sier Morken til VG.



Søkene skal torsdag starte i Trondheimsfjorden, utenfor Mølnbukt i Agdenes. Fosna-Folkets team har kommet frem til at flyet mest sannsynlig styrtet der.

– Vi har gått gjennom hele saken så grundig som mulig. Vi har fått tak i politietterforskningen fra 40 år siden og har kommet til vår egen konklusjon om hvor det var sannsynlig at flyet styrtet i 1977, sier Killingberg.

SØKSOMRÅDET: Redaktør Alexander Killingberg har sammen med journalist Erik Eikebrokk avgrenset et søksområde. Foto: Fosna-Folket

– Veldig skuffet om vi ikke finner det



De baserer det på to vitneobservasjoner. Først et vitne som i 1977 sa at hun så noe falle ned i sjøen. Og dernest et nytt vitne som meldte seg da avisen skrev om saken i sommer. Det vitnet fortalte ifølge avisen at hun så et fly som styrtet i sjøen i Mølnbukt, men at hun ikke ble trodd på det.

– Det ble gjort et slags søk i dette området i 1977, men den gangen hadde man ikke det samme utstyret, så det ble kun gjennomført søk med dykkere.

De holdt på i to dager, men måtte stoppe da den ene dykkeren nesten druknet.

– Han lå i koma i to dager, men overlevde, og er også veldig spent på dette søket nå, sier Killingberg.

Arbeidet starter etter planen klokken 09.00 torsdag, med et søkeområde på 2x2 kilometer.

– Selv om jeg egentlig vet at det er liten sjans for å finne flyet, så kommer jeg til å bli veldig skuffet om vi ikke finner det, sier redaktøren i Fosna-Folket til VG.