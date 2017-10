Økt faregrad på Sørlandet for flom og jordskred

NVE øker nå faregraden for flom og jordskred til gult nivå for deler av Agder og Telemark for fredag og lørdag.

– Våre modeller viser at vi får såpass mye nedbør at vi risikerer flom og også jordskred i særlig kystnære områder, sier vakthavende hydrolog i Flomvarslingstjenesten, Heidi Stranden, til VG.

– Gult nivå er det laveste farenivået, deretter kommer oransje, og så kommer rødt, som vi hadde under storflommen for to uker siden, forklarer hun.

Kan bli endret

– Men det betyr at vi har økt bemanning, og følger utviklingen både for nedbør og vannføring med argusøyne, og varselet kan bli endret – første gang klokken 11 fredag formiddag, sier hun.

Onsdag gikk Meteorologisk institutt ut med OBS-varsel for Agder, Telemark og Vestfold for dagene fredag til søndag. Det er ventet fra 60–80 til hele 150–180 millimeter nedbør på tre-fire dager.

Årsaken er to ganske våte lavtrykk som kommer inn i en litt sørlig bane og som stanses av et ganske kraftig høytrykk som ligger over Trøndelag og Nordland.

NEPPE LIKE ILLE: Regnværet de kommende dagene blir neppe like voldsomt som før storflommen de første dagene i oktober. Her situasjonen ved Drangsholt på riksvei 41 3. oktober. scanpix Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

Nedbørsprognosene viser at det kommer mest nedbør ut mot kysten, noe som også gjenspeiles i flom- og jordskredvarselet.

Verst nær kysten

– Det er særlig de kystnære kommunene som har blitt omfattet av økt faregrad.

Vannføringen i de fleste vassdrag i området er tilbake et mer normalt nivå etter flommen i begynnelsen av oktober, men det er fortsatt mye vann i bakken.

– Bakken er fortsatt nokså våt, og det har betydning for våre vurderinger av flomfare og ikke minst jordskredfaren, sier Stranden.

Hun understreker at modellene foreløpig ikke viser noen kjempestor flomvannføring som følge av den varslede nedbøren, sammenlignet med forrige flom.