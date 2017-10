Odda: Savnet mann funnet omkommet i elven

Den savnede mannen i 70-årene ble søndag kveld funnet omkommet i elven nedenfor Ljosavatnet, hvor han var ute i båt.

Politi- og redningsmannskaper forsøker søndag å demme opp utløpet av Ljosavatnet i Odda for å finne den savnede mannen.

Vitner så at mannen ble tatt av strømmen og ført ned i den flomstore 200–300 meter lange elven mellom Ljosavatnet og Reinsnosvatnet.

FARLIGE STRØMMER: Mannen skal ha vært i båt i Ljosavatnet som er øverst på dette satellittbildet, og tatt av strømmen og ført ned i de voldsomme strykene ned mot Reinsnosvatnet. Foto: 2017 Google Imagery 2017 CNES/Airbus, Digital Globe

Den savnede er fra Bergen, og antas å ha være tilknyttet en hytte i dette populære hytteområdet som ligger ovenfor turistattraksjonen Låtefoss i Odda.

Deler av den ødelagte båten er funnet i elven.

Sterk vannføring

– Det er svært sterk vannføring i elven. Vi forsøker nå å redusere vannføringen i en periode ved å legge ut sandsekker. Dette gjelder også sikkerheten for våre mannskaper på steder, sa operasjonsleder Hans-Eirik Thue i Vest politidistrikt til VG da de fortsatt .

Ljosavatnet smalner sterkt inn mot utløpet, og en teori er at 70-åringen er tatt av uvanlig sterk strøm her, og ført mot stryket.

– Det er godt kjent at strømmene er sterke mot utløpet her, både fordi Ljosavatnet er et langt og smalt vann som smalner inn samtidig som det blir grunnere mot utløpet. Det er en nesten utenkelig ulykke – fordi alle kjenner til dette. Det var nå ekstra kraftig vannføring på grunn av all nedbøren, forklarer Thea Lundal (18), som er hytteboer ved Reinsnosvatnet.

Pårørende var vitner

Politiet meldte om ulykken like før klokken 14.30 søndag ettermiddag.

Det går en bro over elven, og vitner på broen skal ha sett at mannen og båten gikk ned i stryket.

– Vi tar nå vare på dem som har opplevd noe fryktelig, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt.