Nytt redningshelikopter veltet under testkjøring

Det første redningshelikopteret av den nye typen, som ankom Sola tidligere denne uka, har veltet utenfor hangaren.

– Helikopteret har havarert under såkalt bakkekjøring, man har kjørt med motor og rotor i gang. Akkurat hva som har skjedd, vet vi ikke, men det har veltet over på styrbord side under denne testkjøringen, sier Brynar Stordal, pressevakt ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), til VG.

Det skal ha vært to eller tre personer om bord da ulykken skjedde. Helikopteret av typen AW101 som skal inn i redningstjenestens 330 skvadron kom til Norge på mandag og var ikke i operativ drift. Helikopterne skal erstatte Sea King-modellene.

VELTET: Her er det nye AW101-helikopteret til Redningstjenestens 330 skvadron. Det veltet under testkjøring i ettermiddag. Foto: VG-TIPSER

– Det er en alvorlig hendelse, men ingen kom fysisk til skade eller måtte sendes på sykehus, sier Stordal.

Det er ikke kjent om hendelsen skyldes menneskelig eller teknisk svikt. Helikopteret skal ha fått materielle skader.

– Helikopteret lå på siden. Jeg så «buken» på det fra veien. Det var en hel bråte med personell der og blålys. Det har vært vind her, men den var jo mye sterkere i natt så det virker rart, sier Ståle Tunheim, et øyenvitne, til VG.

16 helikoptre



Allerede i juni landet et nytt AgustaWestland AW101 på flyplassen utenfor Stavanger, men den gangen var det kun for å vise det fram under Sola Airshow. Når helikopteret nå har ankommet, blir oppholdet mer langvarig. Nå skal det gjennom et omfattende testprogram, før det etter planen settes inn i normal drift i 2018.

Noen dager før jul, 20. desember, kommer etter planen både justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til Sola for å delta på en offisiell markering der helikopteret skal vises fram. Innen det skal også helikopter nummer to være på plass.

Kontrakten om kjøp av 16 nye helikoptre ble inngått i 2013, og de skal fases inn i perioden 2018 til 2020. Sola er først ute og deretter følger Ørland (2018), Banak

