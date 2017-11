VG-sjef får nynorsk-pris

Ansvarleg redaktør i VG, Gard Steiro, får Nynorsk redaktørpris for 2017.

– Steiro har eit respektfullt og inkluderande syn på lesaren og set det i samanheng med ønsket om at mediehuset han er leiar for skal vera for heile folket, skriv juryen i Mediemållaget i si grunngjeving.

I år opna VG-sjefen opp for at journalistane kan bruke nynorsk «der det er naturleg».

Juryen i Mediemållaget omtalar endringa i VG som «ei historisk vending».

– Det viser språkleg leiarskap og forståing for språksituasjonen og nynorsk som jamstilt riksspråk, seier leiar for Mediemållaget, Berit Rekve til VG.

– At nett VG vil publisera artiklar på nynorsk om mange tema, er eit signal til nynorskbrukarar om at språket er likeverdig og like brukande i alle samanhengar som bokmål, skriv juryen vidare.

Føremålet med Nynorsk redaktørprisen er å heidra dei redaktørane som gjer ein ekstra innsats for nynorsk som mediespråk.

Gard Steiro har vore ansvarleg redaktør og administrerande direktør for VG sidan januar 2017.