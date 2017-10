VG-Gard vann Målprisen 2017

Sjefredaktør Gard Steiro (41) er tildelt Målprisen 2017. VG-sjefen får prisen for at han mellom anna har opna for nyheiter på nynorsk.

– VG har prova at ein ikkje treng å skrive om folk i lusekofte inst i ein trong dal for å bruke nynorsk på redaksjonell plass, seier leiar i Noregs Mållag, Magne Aasbrenn til VG.

Han fortel at juryen var samrøystes då prisvinnaren vart kåra.

Gard Steiro, som mottok prisen under ein motivasjonsdag for lærarar frå Oslo og Akershus tysdag, blir framheva for at han har mjuka opp språkpolitikken til landet si mest lesne avis.

– Han har opna for at også vanleg redaksjonelt innhald blir skrive på nynorsk. Kanskje ikkje så mange saker hittil, men likefullt eit særs viktig signal om at VG er open for nynorsk, held Aasbrenn fram.

Målprisen ** Målprisen er den største prisen Noregs Mållag deler ut. ** Den går til ein person eller ein institusjon som har gjort ein særleg innsats for nynorsken. (Kjelde: Leiar Magne Aasbrenn i Noregs Mållag.)

Teken att av tida



Både han og sjefredaktør Steiro er samde om det er vesentleg at VG også på denne måten viser at det er ei avis for heile landet.

– Kor målmedviten har du vore om å auke nynorskbruken i VG, Steiro?

– Eg meinte det var rett å mjuke opp ein regel tida hadde sprunge frå. Elles har eg ikkje vore veldig oppteken av å auke bruken. Dette var ei justering, ikkje ein revolusjon, svarar Steiro, som til dagleg snakkar kav bergensk og seier hytten framfor hytta.

Framleis mest bokmål



– Kan lesarar og sjåarar vente seg enno meir nynorsk på VG sine plattformer?

– Nei, det blir som i dag. Om det fell naturleg, er eg open for nynorsk. Journalistane skal gjere det som er best for lesarane. Dei fleste lesarane nyttar bokmål. Difor blir det mest bokmål.

Leiaren i Mållaget minnar om at det i fleire år har vore ei merkesak for målrørsla at aviser som VG og Dagbladet slepp til meir nynorsk både på nett og papir.

– For ti år sidan samla vi inn over 36.000 underskrifter for å sikre nynorsk i VG og Dagbladet. Det har vore drypp av nynorsk i VG tidlegare, men no ser vi det på redaksjonell plass og det er nytt, seier Aasbrenn.

Tung nyheit på nynorsk



Han hugsar spesielt nyheitssaka om fedmeoperasjonen til verdas tyngste kvinne som døme på ei nyheitssak som gjer seg minst like bra på nynorsk som på bokmål.

Gard Steiro understrekar at det auka armslaget for nynorsk i avisa ikkje kjem som eit resultat av press utanfrå.

– Oppmjukinga kjem som eit resultat av vurderingar vi har gjort internt. Ikkje som resultat av press frå Mållaget eller andre, seier han til Mållaget sitt eige organ Framtida.no.

Overraska over prisen



Han har knapt fått reaksjonar frå korkje nøgde eller misnøgde lesarar etter oppmjukinga. Difor kom nok også Målprisen som ei lita overrasking - i rekkja av prisar til VG i 2017.

– Har det ikkje vorte litt i overkant mange prisar på VG i år?

– God journalistikk er viktig. Det lagar vi i VG. Då får ein gjerne ein pris eller to. Denne prisen kjem i en annan kategori, og eg må seie at sjeldan har nokon fått ein pris for så lite, avsluttar Steiro.

PS Prisen er eit måleri av biletkunstnaren Mari Slåttelid. Tidlegare prisvinnarar er mellom andre forfattaren Kjartan Fløgstad, bandet Hellbillies og diktaren Jon Fosse.