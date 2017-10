Store forsinkelser og innstillinger i togtrafikken på Østlandet

En kjøreledning har falt ned i det ene sporet på Lysaker stasjon. BaneNor melder om forsinkelser ut dagen.

– Ved Lysaker stasjon har en kjøreledning falt ned i det ene sporet. Det gjør at det er redusert togtrafikk og spor i drift, sier Hilde Marie Braaten, pressekontakt i BaneNor.

Den reduserte sportilgangen fører til store forsinkelser på de togene som får kjøre gjennom stasjonen.

– Vi har mannskap på vei og jobber med å skaffe oss en oversikt over omfanget. Man må regne med forsinkelser ut mandagen, sier Braaten.

BaneNor jobber nå med å få kjøreledningen på plass igjen, men Braaten avviser ikke at hele Østlandet vil merke forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mandag kveld.

Flytoget mellom Drammen og Oslo innstilt

Det går fortsatt tog mellom Oslo S og Oslo Lufthavn, men hvert tyvende minutt istedenfor hvert tiende.

– Det er satt opp buss for tog på strekningen Drammen til Oslo S, forteller kommunikasjonssef Lena Nesteby i Flytoget.

Hun kan ikke svare på hvor lenge man kan regne med forsinkelser.

– Det begynte for litt over en time siden og tar erfaringsmessig litt tid, forteller Nesteby.

Pressevakt Liv Eggebø i NSB forteller til VG at kjøreledningen som har ramlet ned fører til redusert sportilgang som gjør at det ikke kan kjøre like mange tog forbi.

– Alle regiontog får kjøre som normalt. Det samme gjelder enkelte lokaltog, sier hun.