NRK har fått tips om flere tilfeller av trakassering

De siste dagene har også NRK fått tips om flere tilfeller av trakassering i kanalen. Ifølge kringkastingssjefen skal hendelsene «ligge en del år tilbake i tid».

Etter at mediepersonligheten Aleksander Schau i helgen skrev flere Twitter-meldinger om tilfeller av overgrep som har skjedd i norsk mediebransje, har det kommet fram at det i TV 2 dreier seg om fem slike tilfeller, og at flere av disse har ført til avskjedigelser eller advarsler.

Nå opplyser kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen at heller ikke NRK har gått fri.

– Vi har de siste dagene fått kjennskap til et par saker som ligger en del år tilbake i tid. Jeg kan ikke gå nærmere inn på sakene per nå, men jeg kan bekrefte at vi i etterkant av Schaus avsløringer har gått ut med en oppfordring til våre ansatte om å dele sine historier, sier han til nrk.no.

Eriksen sier at mye har endret seg i positiv retning i mediebransjen etter at han kom inn i bransjen for 25 år siden.

– Mediebransjen var en mye mer mannstung bransje på den tiden, men her har det skjedd store endringer. I NRK har vi omtrent like mange kvinnelige som mannlige ledere, og det er klart at det påvirker kulturen på arbeidsplassen, mener kringkastingssjefen.

Etter å ha skrevet ferdig Twitter-tråden med eksempler på minst 11 tilfeller av forskjellig alvorlighetsgrad, skrev Aleksander Schau en melding til TV2 hvor han hevdet at «flesteparten av historiene kommer fra TV 2».

Dagen etter ble det kjent at kanalen kjenner til fem av tilfellene Schau skrev om lørdag kveld.

Tidligere tirsdag skrev VG at sportsdirektør i TV2, Vegard Jansen Hagen, bekrefter at de fem sakene som er gjort kjent, er hendelser knyttet til sportsavdelingen i TV2.

I en av sakene satt redaktøren på informasjon om grove hendelser i ett og et halvt år, uten å gripe inn.