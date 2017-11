Vant 341 millioner - drar på spa

Det ble en søvnløs natt for Oslokvinnen som om noen dager mottar over 341 millioner kroner på konto.

Kvinnen ønsket ikke å snakke med VG direkte, men sier gjennom vinneransvarlig i Norsk Tipping, Ingrid Mathisen, at det første hun skal gjøre når hun får summen er på konto er å ringe til kontofonen.

– Hun gleder seg enormt til å få pengene på konto, og sier det første hun skal gjøre er å ringe bankens kontofon og sette på høyttaler, sier forteller Mathisen, og legger til at kvinnen beskrev seg selv som «dødsforvirret» og opplever det hele som uvirkelig.

Den rykende ferske millionæren skal ikke ha fått sove ett sekund sin første natt som styrtrik, og beskriver telefonen fra Norsk Tipping onsdag kveld som en «ut av deg selv opplevelse».

Ble ikke trodd

RINGTE VINNEREN: Vinneransvarlig i Norsk Tipping, Ingrid Mathisen, snakket lenge med den ferske millionæren i dag, og sier til VG at hun har verdens beste jobb med å bringe nyheter om pengepremier til heldige vinnere. Foto: Norsk Tipping

Vinnerbeløpet på over 341 millioner kroner er det høyeste beløpet i Vikinglottos historie, og etter beskjeden om gigantpremien ringte Oslokvinnen noen nære familiemedlemmer for å fortelle den gode nyheten.

– De trodde ikke på henne. Å ringe og fortelle at man har blitt lottomillionær var visst en gjenganger dem imellom, og hun klarte ikke å få dem til å tro at det var sant før etter en god stund. Først etter at det ene familiemedlemmet hørte hvor hysterisk hun var ble hun trodd, forteller Mathisen.

Å bli lottomillionær er ikke bare bare, og kvinnen forteller at det første hun skal bruke penger på er å gå på spa for å få bukt med de høye skuldrene hun har pådratt seg siden trekningen i går.

Hun ser også frem til å få realisert en stor drøm om egen bolig, og har planer om å gå til innkjøp av et hus. Etter hvert har hun også planer om å kanskje kjøpe seg en hytte.

– I tillegg har hun alltid sagt at om hun noen gang vinner en stor sum så skal hun kjøpe ny bil med en gang. Det har også vært en drøm, sier Mathisen.

Multimillionæren ser nå frem til å feire jul sammen med familien, og forteller at denne julen kommer til å bli en ekstra hyggelig sammenkomst.

Artikkelen fortsetter under videoen av en telefonsamtale til en heldig rogalending i 2015:

Får tett oppfølging

Kvinnen har torsdag vært i samtale med Norsk Tipping og rådgivere, slik at hun på best mulig måte skal være rustet til å forvalte den gigantiske premien.

– Vi føler vi har et ansvar. Så lenge vi tilbyr disse pengesummene ville det vært uforsvarlig å ikke engasjere seg noe mer. Når det kommer opp i slike summer som kvinnen har vunnet så åpner det seg jo også opp spørsmål, som investeringer utover det du får brukt opp på nedbetaling av lån og en ferie, sier Mathisen og legger til:

– Veldedighet er også et tema som blir naturlig å ha på agendaen når du kommer opp i slike summer.