Oslokvinne vant 341 millioner i Vikinglotto

Hun slår dermed rekorden for høyeste vinnerbeløp i Vikinglottos historie.

Det nøyaktige vinnerbeløpet er 341.286.000 kroner.

Da Norsk Tipping ringte onsdag kveld, hadde ikke kvinnen rukket å sjekke kupongen sin ennå.

– Hun var ikke klar over hva som hadde skjedd, men hun hadde lagret nummeret vi ringer fra, så hun kunne se at det var fra Norsk Tipping. Da min kollega fortalte henne hva beløpet var, ble hun uansett helt satt ut, sier pressekontakt Atle Onsrud Jensen i Norsk Tipping til VG.

Han og flere kolleger har akkurat gjort seg ferdige med den nesten 30 minutter lange samtalen med rekordvinneren når VG ringer.

– Hun sa det kom til å bli en jul litt utenom det vanlige. Umiddelbart så hun for seg ny bolig og ny bil, men dette er selvsagt nytt for henne. Hun går i samtaler med våre rådgivere i morgen, sier Onsrud Jensen.

Dette er den nest høyeste premien i Norsk Tippings historie. Den største premien var på 441 millioner kroner og ble vunnet av en mann i Eurojackpot i august i år.

– Hun var så glad at hun begynte å le nesten hver gang hun snakket, sier Onsrud Jensen om onsdagens vinner.

Tidligere i år fikk Trond Furuberg en telefon fra Hamar. Slik reagerte han:

Grunnen til den høye utbetalingen, er at førstepremiepotten har bygd seg opp helt siden 14. juni. For to uker siden nådde potten et premietak på 35 millioner euro, som med dagens kurs tilsvarer beløpet en ukjent nordmann i dag har vunnet.

– Det er en norsk vinner som stikker av med den høyeste utbetalingen til én person i Vikinglottos historie, sa Lotto-vertinne Ingeborg Myhre under den direktesendte trekningen onsdag kveld.