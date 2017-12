Nordmann vant over 100 millioner i Vikinglotto

Kun fire dager før jul har en nordmann vunnet 102,9 millioner kroner.

Den heldige vinneren fikk en telefon fra Hamar i kveld og sitter igjen med tidenes julegave.

Atle Jensen fikk gleden av å ringe mannen fra Akershus.

– Han var helt målløs og skjønte ikke helt hva som skjedde med en gang, forteller Jensen til VG.

Vinnerens første reaksjon var:

– Du må ikke tulle med meg nå!

Den kommende millionæren hadde et par tapte anrop fra Norsk Tipping, og var klar over at det var de som hadde prøvd å få tak i han. Han trodde dog ikke at det var over 100 millioner premien var på.

– 100.000 kroner? Vær så snill, ikke tull med meg. Jeg kan ikke tro det, hadde vinneren sagt.

Da Jensen gjorde han oppmerksom på at det var et millionbeløp han nettopp hadde vunnet fikk han sjokk.

Vikinglotto-trekningen endte med seks rette hovedtall og vikingtallet. Dette betyr førstepremie med den nette summen på 102.966.990 kroner, melder Norsk Tipping.

Vinneren skal ha vunnet på tallene: 4, 17, 34, 39, 45 og 48 med vikingtall 2.

Det er ikke ofte Norsk Tipping deler ut premiere med såpass store summer. Jensen forteller at dette er den syvende største premien gjennom tidene i Vikinglotto og Eurojackpot.

– Det er ikke akkurat så ofte vi får ta disse telefonene, sier Jensen.