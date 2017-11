Nordmann vant 341 millioner i Vikinglotto

Den ukjente personen slår dermed rekorden for høyeste vinnerbeløp i Vikinglottos historie.

Det nøyaktige vinnerbeløpet er 341.286.000 kroner.

– Det er en norsk vinner som stikker av med den høyeste utbetalingen til én person i Vikinglottos historie, sa Lotto-vertinne Ingeborg Myhre under den direktesendte trekningen onsdag kveld.

Dette er den nest høyeste premien i Norsk Tippings historie. Den største premien var på 441 millioner kroner og ble vunnet av en mann i Eurojackpot i august i år, melder spillselskapet på sine nettsider.

Grunnen til den høye utbetalingen, er at førstepremiepotten har bygd seg opp helt siden 14. juni. For to uker siden nådde potten et premietak på 35 millioner euro, som med dagens kurs tilsvarer beløpet en ukjent nordmann i dag har vunnet.

Klokken 21.40 har Norsk Tipping ennå ikke fått kontakt med rekordvinneren, opplyser Atle Onsrud Jensen i Norsk Tipping til VG.

– Vi ringer vedkommende igjen her nå, sier Onsrud Jensen.

