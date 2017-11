Willoch om Brundtland: Kan ikke utelukke at vi noen gang blir enige, men sannsynligheten er ikke høy

Søndag er det duket for en kanskje aller siste Gro-Kåre duell når de to politiske rivalene møtes til middag i NRK-serien «Da vi styrte landet».

– Jeg kan ikke utelukke at vi noen gang blir enige, men sannsynligheten er ikke høy, sier Kåre Willoch til VG.

Små rynker etter lange politiske liv strammes rundt munnene til Kåre Willoch og Gro Harlem Brundtland, stemmevolumet øker i episoden som er viet Kåre Willochs statsministerperiode fra 1981–1986.

Det klirrer i glass. Kjell Magne Bondevik prøver å roe ned stemningen rundt det storslåtte middagsbordet i Gamle Logen i Oslo.

– Jeg spurte hvem som hadde skylden for «jappetiden», da brøt det løs som i gamle dager, ler Tommy Gulliksen, regissør bak NRK-serien «Da vi styrte landet».

Søndagens episode er viet Kåre Willochs periode i statsminister stolen fra 1981 til 1986.

Et uvanlig øyeblikk

«Da vi styrte landet» samler seks av Norges nålevende statsministre til middag. En slags politisk hver gang vi møtes, sydd sammen med historiske arkivklipp og enkeltintervjuer med ministrene.

– Jeg synes det var interessant å møte så mange med samme embete, vi har alle ulike erfaringer og like erfaringer. Det var svært hyggelig å sees i det jeg vil kalle et uvanlig øyeblikk, sier Willoch til VG.

HØYRE-BAUTA: Kåre Willoch la grunnlaget for en helt ny økonomisk retning da hans regjering i løpet av en fire års periode innførte en rekke dereguleringstiltak i norsk næringsliv og bankvesen. Foto: Agnete Brun/norsk Fjernsyn

To små navnelapper med snirklete løkkeskrift er plassert på hver sin side av bordet. Gro Harlem Brundtland og Kåre Willoch skal sitte overfor hverandre. Duellmotstanderne fra 80-tallets glanstid skal møtes til sin kanskje aller siste debatt.

– Det var ikke tid til noen grundig debatt, det var heller ikke naturlig under omstendighetene. Det er uhørlig hyggelig å være enig, men jeg kan ikke se det nødvendig, sier Høyre-bautaen som satte en ny kurs for Norges økonomiske politikk, til VG.

Tonen var bitter

Før valget i 1981 benket nordmenn seg foran TV-en for å høre de to rivalene diskutere. Tonen var bitter. Temperaturen høy:

STILLE FØR STORMEN: Statsminister Gro Harlem Brundtland og partileder Kåre Willoch blir fotografert før en politisk duell i TV-programmet «På Sparket», Oslo 9. april 1981. Foto: Erik Thorberg , NTB scanpix

«Er mindre byråkrati og større personlig frihet en fare for velferdsstaten?» spør Kåre Willoch spisst i NRK-studio den gangen.

«Du kommer til å ha en forferdelig bør å slepe når du skal gjennomføre endringer som har noen betydning. Man kan ikke lede et land gjennom ønsketenkning,» svarer Gro raskt. Stemmen er hard.

«Kan ikke statsministerne da snakke om mine konkrete krav, i stedet for å snakke om mine byrder» smeller det tilbake.

Mannen som vant makten over Arbeiderpartiet i 1981 med slagord som «for deg – mot formynderstaten», erindrer tilbake til den historiske middagen som fant sted for ett år siden. Selv har han ikke sett sin egen episode ennå.

– Alle rundt bordet har hatt det samme oppdraget, å lede en nasjon. Men problemene vi har stått overfor har vært ulike. Det var spennende å høre andres betraktninger, forteller Willoch.

– Fellestrekk er det nok mange av. Interesse for samfunnet, viljestyrke, arbeidsomhet. Vi kjenner jo hverandre godt, alle sammen, sier Gro Harlem Brundtland til VG.

Dramaet våren 1986

14. oktober 1981 overlot Norges første kvinnelige statsminister makten til erkerival Kåre Willoch. Med en ruvende høyremann og tidligere sekretær i Rederiforbundet bak roret, dreide Norge seg raskt i en ny, økonomisk retning.

HØYREVIND: Kåre Willoch tar over statsministerstolen etter Gro Harlem Brundtland. Her de to sammen ved nøkkelseremonien på Statsministerens kontor. Foto: Erik Thorberg , NTB scanpix

– Det var nødvendig å løsne opp i den gammeldagse sosialismen, forteller Willoch VG.

I løpet av hans tre år i stolen ble NRKs kringkastingsmonopol opphevet, forretningenes åpningstider liberalisert, boligmarkedet deregulert og bankene får friheten til å selv fastsette rentenivå og utlånskriterier.

– Arbeiderpartiet ble mer høyreorientert etter at de felte meg. Etter krisen i 1986 var de ikke til å kjenne igjen, sier Willoch

Våren 1986 skjer noe uventet: Oljeprisene faller dramatisk. Willoch-regjeringen legger frem en pakke med innstramningsforslag. Et av forslagene er høyere bensinavgift. Arbeiderpartiet går imot pakken.

Willoch stiller kabinettsspørsmål på bensinavgiften og 9. mai 1986 må han overlate makten til Brundtlands andre regjering.

Noen uker etterpå øker den nybakte Arbeiderpartiregjeringen bensinavgiften likevel.

– Er det fortsatt bittert at Arbeiderpartiet «stjal» politikken dere ble felt på?

– Det er veldig interessant at de beholdt alle reformene vi hadde foreslått. Det viser at den gammeldagse sosialismen de sto for ikke var brukbar, sier Willoch til VG.

– Det var for sent

FOR SENT: Kåre Willoch fikk aldri gjennomført sitt økonomiske prosjekt før han ble felt etter å ha stilt kabinettsspørsmål. Han mener Gro Harlem Brundtland innførte innstramningene for sent. Foto: Norsk Fjernsyn , IKKE VG-BILDE

I Gamle Logen går replikkvekslingen som skuddsalver. Den økonomiske opprydningen på 80-tallet er et sårt tema for Kåre Willoch.

– Dere innstilte alt dere hadde kastet oss på, dere vedtok alt etterpå, men da var det for sent.

Stemmen til Kåre dirrer, gamle gnister får liv. En siste duell.

– Jeg hører hva du sier, men jeg tror vi ser veldig ulikt på det …

Gro prøver å runde av, men Kåre vil ikke gi seg. Hans politiske testament står på spill.

Kjell Magne Bondevik prøver å roe ned stemningen.

– Kåre, jeg satt i din regjering, så tillat meg å blande meg litt, for jeg har fulgt dere ganske tett.

– Vi trenger visst en megler, sier Kåre.

– Gro og Kåre, dere blir aldri enige om den historieskrivingen, sier Kjell Magne rolig.

– Hvorfor skulle vi det? smeller det fra Kåre med elegant frekkhet.

Våkne politikerøyne blinker i kameralinsene til NRK.

– Da jeg overtok hadde du hatt fall i oljeprisen også, på toppen av det hele, sier Gro.

– Nei, på bunden av det hele, skyter Kåre inn.

– Gro fortjener ros

Mot slutten av 1980-tallet ble Norge rammet av lave oljepriser og den største arbeidsledighetskrisen etter andre verdenskrig. En krise Willoch mener kunne vært forhindret.

MISTER MAKTEN: Kåre Willoch venter på Gro Harlem Brundtland. I 1986 må han gi tilbake statsministerkontoret til Arbeiderparti-dronningen. Foto: Jens O. Kvale , NTB scanpix

– Du kan godt si at Gro fortjener meget ros for at hun skiftet linje. Jeg mener at det var svært verdifullt, men de gjorde det altfor sent. Det var vel ikke noen overraskelser i den samtalen. Det gikk jo hyggelig for seg så vidt jeg husker. Man trenger ikke være enige for å ha det hyggelig sammen.

– Blir dere noen ganger enige, tror du?

– Jeg kan ikke utelukke at vi noen gang blir enig, men sannsynligheten er ikke høy.

