Venstre vil kutte mindre oljepenger enn KrF

Venstre har gang på gang kritisert regjeringens oljepengebruk. I år, hvor regjeringen smører budsjettet med 231 milliarder oljekroner, vil Venstre bare kutte oljepengene med 605 kroner millioner.

Ifølge Dagens Næringsliv har Solberg-regjeringen brukt 1012,3 milliarder oljekroner fra 2014 til og med 2018. Til sammenligning var samlet oljepengebruk de 18 årene før dette, altså fra perioden 1996-2013, på 1333,9 milliarder kroner.

Venstre har vært den argeste kritikeren av regjeringens oljepengebruk, men i sitt alternative budsjett, som ble lagt frem mandag, kutter Venstre oljepengebruken med beskjedne 605 millioner kroner.

– Jeg synes det er bra i opposisjon, sier Venstres nestleder og finanspolitiske talsmann, Terje Breivik.

Fra syv milliarder til 600 millioner kroner

I 2018 vil regjeringen bruke 231,1 milliarder kroner av oljeinntektene, noe som er 2,9 prosent av oljefondet og en økning på 5,5 milliarder kroner fra fjorårets budsjett.

Din andel av oljepengene: 1 482 331 kroner

I 2017-budsjettet la regjeringen opp til å bruke 225,6 milliarder oljekroner, som tilsvarte tre prosent av oljefondet. Breivik kalte det «langt unna bærekraftig».

Venstre svarte med å kutte oljepengebruken med syv milliarder kroner i sitt alternative budsjett.

I år er det annerledes, ifølge Venstre:

– Regjeringen bruker mindre nå, så i år var det en lettere match, forklarer Venstre-leder Trine Skei Grande.

Det er andre ting som også er nytt for året: Ikke bare skal Venstre komme til enighet med regjeringspartiene og KrF om budsjettet for 2018 denne høsten. Samtidig er Venstre også i sonderinger om et mulig regjeringssamarbeid med Høyre og Frp.

KrF kutter milliarder

Til sammenligning kuttet KrF oljepengebruken med nærmere to milliarder i sitt alternative budsjett.

– Hvorfor kutter ikke Venstre like mye som KrF?

– Det er en diskusjon om hvordan du bruker tallene. Når du øker utgiftssiden med åtte milliarder som KrF gjør, og finansierer det med skatt og avgifter, så kan man diskutere om det er mer eller mindre. Vi legger ikke opp til noe økt pengebruk på utgiftssiden, vi finansierer alt med reelle omprioriteringer eller kutt, sier Breivik.

KrFs finanspolitiske talsmann, nestleder Kjell Ingolf Ropstad, sier KrF mente det var fornuftig å kutte oljepengebruken med to milliarder fordi det blir krevende tider fremover:

– Vi var opptatt av å ha et reelt mindre forbruk totalt sett for å få rom årene fremover til våre satsinger. Jeg ser at Venstre også har satsinger som vil kreve mer de neste årene. Jeg vet ikke om jeg skal kommentere så mye mer, sier Kjell Ingolf Ropstad, KrFs finanspolitiske talsmann og nestleder.

– Hva tenker du om at Venstre kutter oljepengebruken med 600 millioner?



– Det viser vel at oljepengebruken regjeringen har siktet seg inn på, er positivt.

– Men likevel mener KrF det var grunn til å kutte to milliarder?

– Når vi har økte utgifter i årene fremover, mente vi det var viktig å budsjettere med tanke på det. Jeg synes vi har lagt frem et ansvarlig budsjett som kutter oljepengebruken og gir rom fremover, sier Ropstad.

Breivik: – Ikke rett nivå

– Breivik, hvorfor er Venstres forslag rett nivå på oljepengebruken?

– Det er ikke rett nivå, men vi er på rett vei. Regjeringens ekspertutvalg sa at man må ned med ytterligere milliarder, og Venstre har foreslått og vil foreslå at handlingsregelen må forsterkes ytterligere. I våres forslo vi en handlingsregel som tar utgangspunkt i oljefondets reelle avkastning, ikke hovedstørrelse, og at du i gode år bygger deg opp en buffer i gode år, sier Brevik.

Venstre-nestlederen erkjenner at regjeringens oljepengebruk i deres regjeringsperiode, er problematisk.

– Problemet med oljepengebruken, som vi indirekte har vært med på, er at oljepengenes andel av statsbudsjettet har kommet opp i litt over 17 prosent. Det er ikke tvil om at vi har et statsbudsjett som hviler tungt på Oljefondet, men vi er nærmere en bærekraftig oljepengebruk nå enn tidligere, sier Breivik.

Venstre-leder Trine Skei Grande la mandag frem Venstres alternative statsbudsjett på Stortinget: