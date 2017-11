Venstre varsler omkamp om kontantstøtten

Venstre vil fjerne hele kontantstøtten, og gi 6600 barn billigere eller gratis barnehage.

Venstre-leder Trine Skei Grande presenterer mandag partiets alternative statsbudsjett, og plasserer samtidig en potensiell bombe under de kommende budsjettforhandlingene med regjeringspartiene og KrF:

Hele kontantstøtten fjernes, og erstattes med en ventestøtte på 6000 kroner i måneden for dem som står i kø for å få barnehageplass.

– Barnehage er viktig for at barn senere skal lykkes i skolen og arbeidslivet, men kontantstøtten bidrar til å holde noen av de barna som har størst behov for et slik tilbud, utenfor barnehagen. Når vi nå bygger ut flere plasser, hever kvaliteten og reduserer prisen for familier med dårlig økonomi, faller grunnlaget for kontantstøtten bort, sier Grande.

Milliard til barnefamilier



Venstre vil bruke nærmere en milliard kroner på en omfattende pakke for barnefamiliene, blant annet gjennom å heve inntektsgrensen slik at flere familier faller inn under ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen.

Ifølge Venstre vil rundt 6600 barn vil få billigere eller gratis barnehage med deres opplegg.

I budsjettforslaget går Venstre også inn for å etablere 3650 flere barnehageplasser, og ansette flere barnehagelærere.

– Vi har de siste fire årene fått gjennomslag for gratis kjernetid i barnehagen og lavere foreldrebetaling for de familiene med dårligst råd. Nå vil vi utvide denne ordningen, bygge ut flere barnehageplasser og sørge for flere barnehagelærere. Samtidig setter vi av penger til gratis barnehage for barn på asylmottak, sier Trine Skei Grande til VG.

Hun mener budsjettforslaget vil bidra til å redusere barnefattigdom.

– Reduksjon i familienes utgifter er minst like viktig som overføringer, sier hun.

Valgfrihet



KrF-nestleder og finanspolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad frykter likevel ikke at kontantstøtten skal ryke når budsjettforhandlingene starter i Stortinget.

– Dette er gjenkjennelig Venstre-politikk, og jeg har respekt for at de fremmer sine primærstandpunkter i sitt budsjettforslag. Heldigvis er vi tre andre partier som fortsatt mener at barnefamiliene skal ha mulighet til å velge kontantstøtte for de yngste barna, sier Ropstad.

I budsjettforslaget som ble lagt frem i forrige uke, foreslår også KrF å styrke bemanningen i barnehagen, og redusere foreldrebetalingen.

– Vi vil ha gode, trygge barnehager for de som ønsker det, men ønsker i tillegg å gi familiene den valgfriheten kontantstøtten innebærer, sier han.