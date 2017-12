Venstre-topp Guri Melby: - Venstre er klar for makt

Trine Skei Grande orienterer nå Venstres stortingsgruppe om resultatet fra samtaler med regjeringen. Partiet er delt i synet på regjeringsdeltakelse.

– Venstre er klar for å søke makt. Så ser jeg frem til å høre hva Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Terje Breivik har fått ut av samtalene de har ført, sier Guri Melby, medlem av Venstres sentralstyre og tidligere byråd i Oslo.

Hun er nevnt som et potensielt statsrådsemne fra Venstre, og Melby ankom møtet med sin tre uker gamle sønn Lavrans i vogn.

Melby sier hun ikke har tatt endelig stilling til om Venstre skal inn i regjering eller ikke, men at det avgjørende er hva som har kommet ut av sonderingene. Grande har kalt inn partitoppene sentralstyremøtet fredag ettermiddag.

Grande lager god stemning

Partileder Trine Skei Grande var i så godt humør at hun serverte wraps til journalistene etter at sentralstyremøtet til Venstre hadde begynt.

– Går alt etter planen, Trine?

– Yes, svarte partilederen.

På instagram postet hun også et bilde hvor hun tullet med journalistene på gangen, med bildetekst om «god stemning».

Lettet på sløret for første gang

Allerede klokken 13.00 fikk Venstres stortingsrepresentanter den første orienteringen om hva Trine Skei Grande har fått til i samtalene hun har hatt med ledelsen i regjeringspartiene Høyre og Frp.

I helgen skal partiet ta stilling til om dette er godt nok til å gå videre til reelle regjeringsforhandlinger, noe som i praksis betyr å si ja til å gå i regjering.

Det har lekket ut svært lite til offentligheten fra disse samtalene, og på vei ut av møte var Venstre-toppene svært ordknappe om hva Venstre har oppnådd i sonderingene.

Stortingsrepresentant Abid Raja sier imidlertid at det er uenighet i partiet.

GOD STEMNING: Venstres Ola Elvestuen og leder Trine Skei Grande på partiets sentralstyremøte på Stortinget fredag kveld. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

– Det er uenighet

– Det er klart at det er uenighetspunkter om dette. Noe er følelsesmessig, noe er strategisk, noe er politisk. Nå legger sonderingene et faktagrunnlag for dette, og jeg tror det er viktig at vi har en diskusjon basert på fakta og hva vi kan få ut av eventuelle forhandlinger eller ikke, sier stortingsrepresentant Abid Raja.

– Hva mener du med følelser?

– Følelser er det alltid. Vi har et sterkt følelsesliv i Venstre. Jeg tror helgen vil være et forsøk på å spille følelsene på lag med fakta. Så får vi se om det er nok for videre forhandlinger. Uansett hvor landsstyremøtet ender, så skal vi samarbeide på borgerlig side de neste fire årene. Erna Solberg sitter trygt.

– Er du fornøyd med det Grande la frem fra sonderingene?

– Jeg er fornøyd med at vi har fått en grundig orientering om hva sonderingene viser og hva mulighetsrommet er. Men dette er viktig at landsstyret får høre i sin fulle bredde før vi karakteriserer det på noen måte. Vi har tilkjennegitt hva vi føler om dette. Landsstyre vil nå høre en uhildet versjon fra Trine, og si sine synspunkter, så kan det være det kommer en konklusjon i en eller annen retning.

– Og hva er det dere føler?

– Vi føler veldig mye rart nå! Men følelseslivet skal vi klare å ha for oss selv, sier Raja.

Elvestuen: – Det er et spenn

Trine Skei Grande selv har ikke møtt pressen, men mellom møtene møtte nestleder Ola Elvestuen pressen.

– Jeg synes du smiler så bredt, er det noen grunn til det?

– Jeg er blid alltid, jeg, sier Elvestuen til VG.

– Blir valget dere står overfor vanskelig for Venstre?

– Det blir er diskusjon i Venstre, og det er en god diskusjon hvor vi har forsøkt å involvere større deler av organisasjonen, sier Elvestuen.

– Er dere splittet?

– Det er et spenn i organisasjonen i forhold til meninger, og så er det prosess, sier Elvestuen.

Venstres landsstyre møtes i morgen på Hotel Bristol. Etter en diskusjon, skal Trine Skei Grande konkludere med om Venstre går videre til regjeingsforhandlinger eller ikke.