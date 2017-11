Ut mot Carl I. Hagen: Tror ikke han skaper fred i verden ved å si noe sånt

Frp-fylkesleder Peter André Busch reagerer kraftig på Carl I. Hagen angrep på fersk stortingsrepresentant som kritiserte Hagens Nobel-drøm.

– Jeg synes ikke noen damer bør bli omtalt sånn. Jeg tror ikke Carl I. Hagen skaper mye fred ved å komme med sånne uttalelser, sier Frps fylkesleder i Aust-Agder, Peter André Busch til VG.

I Fedrelandsvennen kom Carl I. Hagen med et kraftig angrep på den ferske stortingsrepresentanten fra Aust-Agder, Åshild Bruun-Gundersen (30), etter at hun kritiserte Hagen for å ville kvitte seg med varaplassen på Stortinget til fordel for plass i Nobelkomiteen.

«Det er fantastisk at mennesker ingen har hørt om skal ha bastante meninger om hvem som skal sitte i Nobelkomiteen», sier Hagen til Fedrelandsvennen om Bruun-Gundersen.

– Må være lov å si fra

Hagens svar vekker reaksjoner:

– Jeg synes det må være lov å understreke det prinsipielle: Hagen har bedt om tillit i Oslo, og danket ut Aina Stenersen (34) for å bli nominert til Stortinget, han har fått tillit og blitt vararepresentant. Da må han ta det ansvaret, sier Busch.

– Bør Hagens utspill få noen reaksjoner i Frp?

– Det overlater jeg til Stortingsgruppen, sier fylkeslederen.

VG har vært i kontakt med Bruun-Gundersen. Hun ønsker ikke å uttale seg om Hagens kommentar.

Carl. I Hagen vil ikke kommentere kritikken fra Busch.

– Stikker man hodet frem, blir det opphetet

– Stikker man frem hodet kan det av og til bli opphetet i mediene, men sånn er verden for oss på Stortinget, sier Ulf Leirstein om Hagens uttalelser om Bruun-Gundersen.

Leirstein leder Frps valgkomité og er parlamentarisk nestleder i Frps stortingsgruppe.

– Og det må man bare tåle?

– Det har jeg ikke noen kommentar til. Jeg ville aldri sagt det Carl sier. Men folk må stå til ansvar for det de må velge av ord. Partiet kan ikke blande seg i alt, sier Leirstein.

Det har blitt et nobelt drama på Stortinget etter at Frp nominerte Carl I. Hagen som sin kandidat til Nobelkomiteen.

På mandag møttes de parlamentariske lederne på Stortinget, og her fikk Frp fikk en klar oppfordring om å fremme en annen kandidat fordi Hagen ikke kan være medlem av Nobelkomiteen samtidig som han er vara på Stortinget.

Onsdag sendte Hagen brev til parlamentarisk leder i Frp, Hans Andreas Limi, om at han ønsker å trekke seg som vara for å sikre plassen i Nobelkomiteen.

Torsdag slo presidentskapet i Stortinget fast at Frp-nestoren ikke kan trekke seg fra stortingsvervet.

VALGT CARL: Leder av valgkomiteen i Frp, Ulf Leirstein, slår fast at Frps stortingsgruppe har valgt Hagen som Frps kandidat til Nobelkomiteen. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

– Velgerne valgte ikke Carl til Stortinget

Frp har gruppemøte på onsdag, hvor Hagen og Nobel blir tema.

– Inntil noe annet skjer, så har Frp fattet et vedtak. Carl er valgt med overveldende flertall, når et vedtak er fattet så slutter alle opp om det. Jeg har ikke opplevd noe voldsomt press om å velge en annen kandidat i Frp, sier Leirstein.

– Bruun-Gundersen sier i intervju med Fedrelandsvennen Hagen er feil kandidat til vervet, og har foreslått Åse Michaelsen isteden.

– Det er hennes mening. Jeg konstanterer at Carl ikke ble valgt som 1. vara til Stortinget, men 2.vara. Han er nå 1.vara fordi Siv er i regjering, men det er ikke gitt at hun er det i fire år. Velgerne valgte altså ikke Carl til Stortinget. Det kan være han må møte, men det vet vi ikke, sier Leirstein.

