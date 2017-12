Trine Skei Grande om regjeringsbeslutningen: – Tror jeg vet utfallet

Venstre-leder Trine Skei Grande holder fortsatt kortene tett til brystet før partiets landsstyre skal ta stilling til om de skal i regjering med Frp og Høyre.

Gjennom flere uker har Trine Skei Grande og nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik ført samtaler med statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp) og deres nestledere.

Nå er avgjørelsens time kommet for Venstre: Og på landsstyremøtet som nå er i gang i et strengt bevoktet møterom på Stortinget, avstengt for mediene, er det nå «skal» eller «skal ikke» i spørsmålet om Venstre skal bli et regjeringsparti.

Trine Skei Grande var tidlig lørdag morgen på Stortinget. Der fikk hun lagt hår og sminke, og en peptalk med sin faste stylist Anita Jacobsen Marø, som også fulgte Venstre-lederen gjennom hele valgkampen.

– Stemningen er god, og jeg tror jeg vet utfallet. sa Venstre-lederen til VG før landsstyremøtet startet.

Fredag ettermiddag ledet hun et møte med Venstres stortingsrepresentanter hvor hun orienterte både om sonderingene med Erna Solberg og Siv Jensen, men også om møter med Venstres 50 prioriterte kommunepartilag de siste to ukene.

MØTET I GANG: Trine Skei Grande ved åpningen av Venstres landsstyremøte lørdag formiddag. Foto: , Alf Bjarne Johnsen, VG

Deretter gikk sentralstyret i Venstre inn i samme møterom og fikk samme orienteringen.

Nå er det landsstyrets tur til å gi partiledelsen et råd før stortingsgriippen skal ta den endelige avgjørelsen om hvorvidt partiet skal starte mer formelle regjeringsforhandlinger med sikte på å gå inn i en trepartiregjering med Frp og Høyre.

– Nå håper jeg vi får en bra diskusjon om hva som er viktig for Venstre, og hvilken strategi vi skal velge for et grønnere, rausere og mer sosialliberalt Norge, sa Venstre-lederen til VG.

Lørdag ettermiddag eller søndag formiddag skal Grande åpne dørene og fortelle offentligheten hva partiet har bestemt seg for.