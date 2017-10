Tre statsråder bukket, men neiing står fortsatt sterkt i regjeringen

Både statsminister Erna Solberg, næringsminister Monica Mæland og forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide valgte å bukke foran stortingspresident Olemic Thommesen etter trontalen - fremfor å bøye knærne i tradisjonell neiing (også kalt kniksing).

– Forvarsministeren bukket, og det har hun gjort alle ganger ved tidligere trontale-seremonier, skriver seniorrådgiver Marita Isaksen Wangberg i en epost til VG.

Likestillingsombudet ikke bekymret



Likestillings- og diskrimineringsombud samt tidligere statsråd Hanne Bjurstrøm, er på ingen måte bekymret for at neiing er på vei ned i knestående som tradisjonell, kvinnelig uttrykksform.

Etter trontalen var det tross alt tre av de kvinnelige statsrådene som valgte å neie.

– Jeg er ikke bekymret for likestillingen. Jeg mener statsrådene må få gjøre som de selv føler og ønsker, sier Bjurstrøm.

– Bukking mindre krevende

Selv benyttet hun seg av en spontanbestemt kombinasjon av både bukking og neiing fra sin tid som arbeidsminister i Stoltenberg-regjeringen.

– Selv følte jeg det også som mindre fysisk krevende å noen ganger bukke ved slike anledninger. Det viktigste er å utvise den nødvendige høfligheten i slike situasjoner, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, som altså både har bukket og neiet i slike sammenhenger.

Under den høytidelige hilsenen fra statsrådene til Stortinget via stortingspresidenten ved avgang etter trontalen, var det et klart flertall av de kvinnelige statsrådene som neiet.

Fem av åtte kvinnelige statsråder neiet, mens Erna Solberg, Monica Mæland og Ine Marie Eriksen Søreide altså bukket - på samme måte som de mannlige statsrådene.

Neiet dypt



Den kanskje mest elegante neiingen sto kultur- og idrettsminister Linda Hofstad Helleland (H) for.

Hun satte det ene benet foran det andre, hvoretter hun neiet dypt med strak overkropp og et blikk festet rett på stortingspresidenten.

På forespørsel om et intervju med VG om saken, svarer kommunikasjonssjef Hanne Giørtz i Kulturdepartementet på vegne av statsråden:

– Jeg tror kanskje ikke hun kan få prioritert dette i dag.

I tillegg til kulturstatsråden, så neiet samtlige tre kvinnelige statsråder fra Fremskrittspartiet; finansminister Siv Jensen, integreringsminister Sylvi Listhaug og barne- og familieminister Solveig Horne.

Fra Høyre foretrakk arbeidsminister Anniken Hauglie og altså Linda Hofstad Helleland også å neie.

– Det er ingen streng protokoll på dette, men det korrekte er å bukke, sier stortingspresident Olemic Thomessen.