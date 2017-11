Fire tidligere Ap-statsråder mener de omstridte Afghanistan-returene midlertidig bør stanses.

Den siste tiden har det blåst opp til storm rundt de omstridte utsendingene av unge afghanere som må ut av landet i høst fordi de fyller 18 år. Forrige uke la SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt fram et forslag om midlertidig stans av disse returene. AUF og flere fylkeslag kunngjorde i VG denne uken at de ønsker det samme. Det er igjen asylopprør i Ap.

Nå stiller en rekke Ap-veteraner seg bredbeint bak ungdomspartiets initiativ.

– Jeg synes vi har en for streng innvandringspolitikk nå. Jeg mener vi bør utsette returene av disse ungdommene, de såkalte oktoberbarna. Det kan du trygt si, sier tidligere justisminister og handelsminister Kari Gjesteby (Ap) til VG.

SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt er avhengige av å få med seg Ap på laget for å sikre flertall for forslaget sitt om returstans.

Tidligere FN-topp: Sikkerhetssituasjonen i Kabul har blitt mye verre

Utrygg sikkerhetssituasjon

Ifølge en ny rapport fra Landinfo har antall drepte og skadde i Kabul provins økt med 26 prosent i første halvår av 2017, sammenlignet med samme periode i 2016.

Begrunnelsen er for Gjesteby som for flere andre at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er for utrygg.

Hun ønsker ikke å spekulere i hvor Arbeiderpartiet kommer til å ende i dette spørsmålet.

– Mange mener mye om disse spørsmålene, men jeg ser ikke bort fra at det skjer en endring her, sier hun.

Gjesteby får støtte fra tidligere Ap-kollega Grethe Fossum.

– Jeg er enig i at Ap bør gå inn for å få stoppet disse utsendingene. Det er på bakgrunn av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan. Nå har så mange Afghanistan-eksperter uttalt hvor farlig det er i landet, sier hun, og legger til:

– Jeg kan ikke skjønne at Ap, som ønsker å drive en human innvandringspolitikk, kan akseptere dette, sier hun.

«HJEMME»: De fire guttene Aref, Dadshah, Ihsahullah og Yasin har alle bodd på mottak i Norge, men fikk bare midlertidig opphold til de fylte 18 år og dro fra Norge før 18-årsdagen. Her er deres seng for kvelden, i en mørk gate nord i Paris. Foto: FOTO: HELGE MIKALSEN, VG

– Bør få bli

VG skrev forrige uke om fire unge afghanere som rømte til Paris da de skulle sendes ut av Norge.

Tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen understreker at det er en vanskelig problemstilling, men at han lander på at returene bør stanses.

– Jeg synes de bør få bli her, slår Berntsen, kjent som «leppa fra Grorud», fast.

Tove Strand, som blant annet var arbeidsminister under Gro Harlem Brundtland, er på linje med Berntsen.

– Jeg gir fulle støtte til AUF i dette spørsmålet. Slik sikkerhetssituasjonen er i Afghanistan nå, kan man ikke sende folk dit, sier hun.

Strand viser til at utviklingen i Afghanistan har gått i en negativ retning.

– Det er veldig risikofylt å komme hit. Vi ser at ungene er så redde at mange stikker av fra mottak. Vi må gi barn ordentlig omsorg. De har krav på trygghet og forutsigbarhet. Jeg forventer at Ap stiller seg bak AUFs krav, sier hun.

Godal: – Dette bærer galt av sted

En annen Ap-veteran, tidligere forsvarsminister og utenriksminister Bjørn Tore Godal, er også klokkeklar i dette spørsmålet:

– Vi må ha en midlertidig stans i utsendelsene, for dette bærer helt galt av sted, sa Godal, som også ledet det såkalte Afghanistan-utvalget, til VG forrige uke.

VETERAN: Bjørn Tore Godal Foto: HARALD HENDEN, VG

– Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har blitt verre i løpet av de par siste årene, og regjeringens håndtering av enslige mindreårige asylsøkere har gått helt galt, sa Ap-veteranen.

– Når halvparten har rømt fra norske mottak, og er på rømmen i skogen eller under broene i Paris, så er det en fallitterklæring for det siviliserte Norge, sa Godal.

– Landinfo har gode skussmål

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug er ikke enig.

– Det er det uavhengige fagorganet Landinfo som henter inn generell informasjon om landsituasjonen og utlendingsmyndighetene (UDI og UNE) som avgjør hver enkelt asylsak basert landinformasjonen og individuelle fakta og vurderinger. Et område kan være trygt for en person mens det er utrygt for andre. Det er ikke vi politikerne som sitter og peker ut hvilket område som er trygt og ikke, det må vi selvsagt overlate til de beste fagpersonene. Landinfo har gode skussmål internasjonalt og gjør en god jobb for å skaffe best mulig informasjon fra en rekke kilder, sa Listhaug til VG på onsdag.

Ap vil kreve at utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) kommer på banen for å få en redegjørelse for sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.