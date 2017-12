Terrorfare kan stanse enighet om regjeringskvartal i tre

Prosjektdirektør Knut Jørgensen i Statsbygg advarer politikerne mot å vedta tre som bærende element i regjeringskvartalet, av terrorhensyn.

Tidenes verste terroraksjon i Norge rammet regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya 22. juli 2011.

Når regjeringskvartalet skal bygges opp igjen, påvirker forebygging av nye terror–angrep den politiske prosessen:

VG skrev onsdag at Sp, Ap, KrF og SV har kommet til en treenighet og går inn for at den nye regjeringskvartalet skal bygges med tre som et hovedelement.

– Vil være helt feil



Prosjektdirektør i Statsbygg for det nye regjeringskvartalet, Knut Jørgensen, advarer mot allerede i dag å binde opp hvilke materialer som skal benyttes i det nye regjeringskvartalet.

– Av sikkerhetshensyn mener vi det vil være helt feil å beslutte hvilke materialer som skal benyttes i bæresystemet. Tre kan være en mulighet, men vi er nødt til å avklare om det er forsvarlig.

– Av terrorhensyn?

– Ja, vi må velge materiale som tar hensyn til trussel om terror og at takbjelker, fasade og bærende konstruksjoner må være de som best kan stå imot et eventuelt terrorangrep.

– Stål og betong tåler mer enn tre?

– Pr i dag oppfatter vi det slik, men dette er noe vi må gjøre flere vurderinger av før vi kan konkludere.

– Vil ikke gi utsettelser



– Det høres ut som om det er en vurdering dere må gjøre og at det kan føre til utsettelser?

– Nei, det er en vurdering som vi kan gjøre paralellt med planprosessen, så det bør kunne skje uten at det medfører utsettelser.

ERFAREN: Prosjektdirektør i Statsbygg, Knut Jørgensen, har bred erfaring og kom fra stillingen som ansvarlig for Barcode-utbyggingen i Oslo. Foto: Statsbygg

Han sier det må legges andre sikkerhetsvurderinger til grunn for et regjeringskvartal, enn andre steder.

– Ja, fordi det er et regjeringskvartal så er det egne sikkerhetsvurderinger som gjelder, sammenliknet med andre bygg.

– Strengere enn for eksempel på Oslo lufthavn?

– Jeg kjenner ikke sikkerhetskravene for Oslo lufthavn, med de er strenge i regjeringskvartalet.

Jørgensen sier at prosjektet som vant arkitektkonkurransen om nytt regjeringskvartal, Team Urbis «Adapt» har mye tre i seg.

– Ikke som bærende elementer, men innvendig et det utstrakt bruk av tre.

Høyblokken blir høyere



Stortinget skal etter planen si ja eller nei til utbyggingsplanene i 2019. Høyblokken skal som eneste bygg bli stående og rehabiliteres, mens øvrige bygg rives.

De to øverste etasjene i Høyblokken skal rives og så skal det bygges på fire etasjer på toppen; det blir altså to etasjer høyere enn i dag.

Vedum svarer



Treenighets-initiativtaker, Sp–leder Trygve Slagsvold Vedum, sier det må være mulig både å ta hensyn til ønsket om å bruke tre og å ivareta sikkerheten.

– Jeg er sikker på at Statbygg vil kunne sikre flertallets ønske at tre skal være et hovedelement, samtidig som sikkerhetshensynene ivaretas. De store og moderne trekonstruksjonene er ekstremt brannsikre og stål kan være vel så utsatt for smelting/skade ved ekstrem varme, sier han.

Betong



Det er kamp mellom bransjene.

– Betong er et svært kortreist byggemateriale, det vil også gjelde regjeringskvartalet. Betongnæringen er nettopp en lokal næring, og du finner betongprodusenter spredt over hele landet, fremholder daglig leder Jan Eldegard Hjelle i mur- og betongorganisasjonen Byggutengrenser.

Han sier at betong står for høy sikkerhet.

– Med tanke på historien bak regjeringskvartalet bør man også ha de ansatte som skal jobbe og ferdes i regjeringskvartalet i tankene. Det er ingen tvil om at betong løste oppgaven godt da bomben gikk av i 2011. Ved å gi arkitektene mulighetene til å benytte spennende men sikre betongløsninger, vil regjeringskvartalet kunne bli et utstillingsvindu for både bærekraft, sikkerhet og god norsk arkitektur.