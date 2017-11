Stoltenberg snakker ut om utseendefokus

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg innrømmer at han bevisst utnyttet sin «popstjernestatus» til å få oppmerksomhet i begynnelsen av sin politiske karriere.

Nato-sjefen er hovedpersonen i programmet «Da vi styrte landet», som sendes på NRK søndag kveld. Her snakker han åpent om søsteren Ninni, om terrorangrepet på Utøya og tiden som AUF-leder.

I programmet beskrives det hvordan mediene raskt oppdaget at den unge Jens Stoltenberg hadde en «popstjernefaktor utenom det vanlige», og hvordan den daværende AUF-lederen villig stilte opp som forsidegutt.

– Jeg så at jeg kunne få oppmerksomhet, ikke minst i sånne jenteblader. Jeg brukte det. Når de inviterte meg til intervju, sa jeg selvsagt ja. Det var en mulighet til å få frem AUF, sier Stoltenberg.

Gro Harlem Brundtland så tidlig potensialet i sønnen til Thorvald og Karin Stoltenberg. Hun husker godt første gangen hun så den unge Ap-politikeren på en talerstol.

– Du hadde langt hår, og var ungdommelig uflidd, men vakker og velformulert. Jeg tenkte «hjelpe meg, dette er altså Jens Stoltenberg», minnes Brundtland, henvendt til Stoltenberg.

TOPPMØTET: I NRK-programmet «Da vi styrte landet» møtes seks tidligere statsministre og snakker om sin tid ved makten. Foto: Agnete Brun/norsk Fjernsyn

Også Stoltenbergs forgjenger som Ap-leder, Thorbjørn Jagland, husker den unge Stoltenberg.

– Jens var jo noen år yngre enn meg, og kanskje penere også, men han var veldig engasjert, slik ungdom skal være, sier Jagland.

I 2011 ble Stoltenberg kåret til verdens mest sexy statsleder, foran kong Jigme K.N Wangchuck av Bhutan og Kongos president Joseph Kabila. Blant dem som har latt seg blende av Nato-sjefens sjarm er den amerikanse TV-personligheten Ricki Lake.

– Åh, Gud han er så kjekk! Jeg vet han er gift. Er han fortsatt gift? Mye kan skje på ett år. Jeg ble helt klart forelsket i ham, har hun tidligere sagt til TV 2.

I NRK-programmet «Mysteriet Norge» i 2011 innrømmet Stoltenberg at han bevisst brukte flørt for å komme i kontakt med folk. Samtidig understreket han at fokuset på utseende ikke bare har vært positivt.

– I den grad det har hatt noen betydning, har det bare vært problemer, i forhold til at jeg har en jobb som handler om veldig tunge, alvorlige ting, som jeg har valgt med hodet mitt, og da er jeg opptatt av at jeg skal bli respektert for det, sa Stoltenberg i NRK-programmet.

– Men det kommer helt sikkert en dag hvor jeg kommer til å savne å svare på den typen spørsmål. Jeg opplevde det som et større problem før.

– Utsatt for sexisme

I år 2000 reagerte den daværende svenske utenriksministeren Anna Lindh på hvordan Stoltenberg ble behandlet av journalister. Under et Sverige-besøk ble han sammenliknet med en gresk gud og forsidekjekkas.

– Jeg har inntrykk av at Jens Stoltenberg blir utsatt for sexisme fra pressen. Kan dere ikke forstå at det er noe på innsiden av hodet hans også, ikke bare på utsiden, sa Anna Lindh til VG.

Liker makt



I møtet med de andre statsministerne snakker Stoltenberg også om sitt forhold til makt. Han innrømmer åpent at han ikke liker å sitte i opposisjon.

– Det er kanskje ikke så politisk korrekt, men jeg liker makt. Politikk handler om søke makt til å forandre verden, sier han.

Stoltenberg ble statsminister første gang i mars 2000, etter at daværende statsminister Kjell Magne Bondevik stilte kabinettspørsmål på gasskraftsaken. I programmet slår Bondevik fast at det var regjeringsmakten Stoltenberg var ute etter.

– Jeg tok Jens til side og spurte om han virkelig ville bli statsminister på den saken. Jeg forsto at det ville han, sier Bondevik.