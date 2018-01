Etter et fire timer langt møte i Aps sentralstyremøte, sier Ap-partileder Jonas Gahr Støre at partiet har tillit til varslerne. Han tar avstand fra Giskes ordbruk om varsler på Facebook.

Han møtte pressen på Youngstorget i Oslo etter møtet hvor sentralstyret skulle behandle håndteringen av varslingssakene mot Trond Giske.

– Vi tror på varslerne, vi tror på de varslene som kommer og har et ansvar for at den det varsles mot får lov til å gi sin versjon av det som har skjedd, og så skal vi trekke en konklusjon for om det har skjedd seksuell trakassering, sier Støre.

Han opplever at de har full støtte fra sentralstyre når det gjelder behandlingene av varslingssakene.

– Jeg hadde gjerne vært saken foruten. Vi har den, og da skal vi for ettertiden kunne vise at vi håndterte den riktig, sier Støre.

Tar avstand fra ordbruk



Det var i går kveld ble Giske fritatt vervet som nestleder på ubestemt tid. Før jul fikk Giske, som er sykmeldt, en advarsel etter det Støre beskrev som rapporter fra kvinner om «ubehagelig omgang av seksuell karakter».

Giske gikk ut på Facebook i går og hevdet at det er kommet «flere grunnløse og falske varsler med påstander og beskrivelser jeg på det sterkeste bestrider.»

Støre sier han tar avstand fra Giske ordbruk og at han ikke har sett noen falske varsler.

– Ingen av de varslene jeg har mottatt er å betrakte som falske varsler. Jeg tar avstand fra den ordbruken. Fordi det kan gi inntrykk av at varsler settes i et tvilsomt lys.

Flere ledere i Aps kvinnenettverk uttalte tidligere i dag at de mener han må gi seg permanent.



– Varsler skal være trygge måter å si ifra om kritiske forhold om - og jeg gjentar igjen at det skal være trygt å varsle Arbeiderpartiet og vi tror på dem som varsler, sier Støre.

Like før forlot Hadia Tajik Aps hovedkontor på Youngstorget og ut i kveldsmørket uten å si ett eneste ord.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen sa følgende:

– Det har vært et godt og åpent møte. Utover det viser jeg til redegjørelsen som Støre nå gir.

– Skal ikke finne sted

Tilbake på pressekonferansen sier Støre at han før jul hadde nok informasjon til å gi Giske kritikk, og sier det er kommet noen nye saker etter dette.

– Trond Giske har vært sykemeldt, er sykemeldt og i forkant av dette møtet var det min tilrådning at han burde fratre i sitt verv som nestleder på ubestemt tid. Det sluttet han seg til, og har således ikke vært på møtet i dag, da han ikke fungerer som nestleder nå, sier han.

– Hvis det er lovbrudd, så. Nei, det skal ikke finne sted. Det er helt avgjørende for tillitsspørsmålet, svarer Støre på spørsmål om han vil fortsette å ha tillit til Giske om varslerne mot ham skulle være lovbrudd.

– Leste høyt fra varslene

Ifølge VGs kilder trosset nestleder Hadia Tajik med partileder Støres plan og leste høyt fra to av varslingssakene mot Giske under dagens sentralstyremøte.

VG er kjent med at to av varslerne selv har bedt Tajik om å gjøre dette for at sentralstyret skal forstå alvorlighetsgraden i anklagene mot Giske. Det ble ifølge kildene reagert sterkt på Tajiks opplesning.

Politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit, sier Jonas Gahr Støre har mistet kontrollen i eget parti:

Kildene forteller til VG at de oppfattet Tajiks oppsiktsvekkende handling som et signal om at hun og Giske ikke kan fortsette å sitte i samme partiledelse. Med andre ord: partiet må velge mellom henne og Giske.

Tre av kvinnene som har varslet Ap om nestleder Trond Giske sier til VG at de opplever Hadia Tajiks opplesning av varsler i sentralstyremøtet som viktig og støttende for dem.

Støre bekreftet på pressekonferansen at Tajik hadde lest varsler høyt for sentralstyret.

Støre sier på pressekonferansen at han mener lekkasjer av informasjon fra lukkede møter en «dårlig ting».

– Når det gjelder varsler holder jeg fast på at varslerne eier sine saker. Hvis andre partifeller får tillatelse til å sitere fra disse sakene er det varslerens rett. Vi skal ikke ha en full saksbehandling av hvert varsel i sentralstyret. Dette handler om beskyttelse og konfidensialitet av sensitive forhold, sier Støre.

– Vi står fullt samlet om håndteringen av sakene. Jeg gjentar: Jeg tror på varslerne, men det er en del av varslerprinsippet at den som anklages også skal få uttale seg, sier Støre.

Hemmeligstemplet rapport

Like før sentralstyremøtet tirsdag avslørte VG innholdet i den hemmeligstemplede rapporten utarbeidet etter at alle ansatte i Aps stortingsgruppe har sendt inn sine skriftlige evalueringer av arbeidet i valgkampen.

Rapporten er meget kritisk, og det tegnes et bilde av et parti og valgkamp totalt uten ledelse og samkjørt strategi.

VG har tidligere skrevet at flere av varslerne skal ha krevd at partisekretær Kjersti Stenseng ble holdt utenfor håndteringen av sakene.

– Jeg synes det er beklagelig hvis varslerne har fått en forståelse for at det å varsle Arbeiderpartiet er en annen prosess enn det det er. Partikontoret har ansvaret for det. Mitt anliggende er å ta varslerne på alvor, men det er slik at det er partikontoret som skal følge opp og håndtere alle varsler, svarer partisekretær Kjersti Stenseng på spørsmål om hennes involvering i behandlingen av varslersakene.

– Jeg har full tillit til måten Kjersti har håndtert dette på, legger Støre til.

Knut Storberget, leder i Hedmark Ap, sa i går at han har forståelse for Giskes valg om å fratre på ubestemt tid. Han sa han hadde tillit til at partiledelsen i behandlingen av varslingssakene.



– Og da at de først og fremst sikrer varslernes situasjon, men også, og det er viktig, at de ivaretar rettssikkerheten og god prosess for den som er beskyldt, sa Storberget.

Før jul sa Støre at Giske ikke hadde mye å gå på: