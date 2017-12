Slik forbereder Venstre partiet på å regjere med Frp

Venstre-topper reiser nå rundt i landet for å berede grunnen for Venstres regjeringsdeltakelse blant partiets medlemmer.

Det har gått ut bud til Venstres stortingsrepresentanter og sentralstyremedlemmer om å reise Norge rundt til lokallag og fylkeslag for å diskutere Venstres veivalg:

I helgen skal Venstre bestemme seg for om de går inn i regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp.

En sentral venstrekilde sier at det i praksis betyr at det er nå partiet bestemmer seg for å gå inn i regjering eller ikke.

Hastet til Hordaland

I ettermiddag hastet nestlederne Terje Breivik og Ola Elvestuen ut fra Venstres gruppemøte på Stortinget for å rekke fly til medlemsmøter i Hordaland.

Elvestuen skal i kveld diskutere Venstres mulige regjeringsdeltakelse med medlemmene i Bergen Venstre:

– Jeg skal høre hva de mener og diskutere situasjonen til Venstre, sier Elvestuen på vei ut døra på Stortinget.

– Jeg skal til en hel haug med lokallag i Hordaland, sier Terje Brevik i heisen på vei vekk fra gruppemøtet.

– Nyttig å lytte

Partilederen selv skal i kveld besøke Grünerløkka Venstre. Skei Grande har den siste tiden besøkt flere lokallag i Oslo, får VG opplyst.

Stortingsrepresentant Abid Raja gjestet Asker Venstre tirsdag kveld, og stortingsrepresentant Jon Gunnes besøker onsdag sine egne i Trøndelag.

Tidligere stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn, som er en del av Venstres sentralstyre, har besøk lokallag i Moss, Oslo, Haugesund og Stavanger.

– Vi er ute og hører hva folk tenker om veien videre for Venstre. Ikke alle vil diskutere regjering, men noen spør om det, sier Rotevatn til VG.

– Og hva er responsen fra medlemmene?

– Det er nyttig å lytte, tenker jeg, sier Rotevatn.

PÅ REISEFOT: Venstretoppene er sendt land og strand rundt for å snakke med medlemmene om Venstre veivalg. Abid Raja møtte tirsdag Asker Venstre. Foto: Odin Jaeger , VG

Konkluderer i helgen

Etter det VG kjenner til var det et nytt sonderingsmøte mellom regjeringspartiene og Venstre på tirsdag.

VG har vært i kontakt med en rekke kilder med innsikt i samtalene. Søndag opplyste kildene at det under høstens samtalene har blitt en «overraskende god stemning», at samtalene er «veldig konstruktive» og at ledelsen i tre partiene har blitt svært tett knyttet til hverandre.

Beslutningen om Venstre går videre til regjeringsforhandlinger tas under helgens landsstyre. Lørdag møtes styret på Stortinget, og her skal Trine Skei Grande presentere resultatene etter de ukelange sonderingssamtalene med ledelsen i Frp og Høyre.

GOD TONE: Slik så det ut da regjeringspartiene møtte Venstre til regjeringsforhandlinger. Frp-leder Siv Jensen klapper Venstre-leder Trine Skei Grande på skulderen. Foto: Trond Solberg , VG

Etter det VG kjenner til, hadde de tre partiene i helgen meislet ut en liste over saker de er uenige om. Det grønne skiftet er et av de vanskeligste områdene å finne enighet om.

Grande vil gi sitt råd til landsstyret om Venstre bør gå videre til regjeringsforhandlinger. Etter en diskusjon i landsstyret, kommer Skei Grande til å med en endelig konklusjon, noe som skjer lørdag kveld eller søndag morgen.

Deretter er det opp til stortingsgruppen å bestemme om Venstre går videre til regjeringsforhandlingene eller ikke. Det er imidlertid naturlig at stortingsgruppen følger rådet fra helgens landsstyre.

Dette sa Trine Skei Grande til Venstre ved forrige landsstyremøte: