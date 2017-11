Siv Jensen: Ap har ført velgerne bak lyset

Frp-leder og finansminister Siv Jensen sier Arbeiderpartiet har ført velgerne bak lyset, når de snur i skattepolitikken.

– Trond Giskes uttalelser til VG om at folk kan glemme deres valgløfte om at skattene skal økes med 15 milliarder kroner, viser et parti som fortsetter å vinkle. Når de endrer sin skattepolitikk så kort tid etter valget, er det å føre velgerne bak lyset, sier Jensen:

– De sto knallhardt på at det var nødvendig med skatteøkninger i den størrelsesorden, for å sikre velferden i Norge. Nå sier de det motsatte: Det er ikke nødvendig å skattlegge folk sterkere.

– Det var ikke akkurat noen valgløfte som ga dem velgere?

– Det er bra at de har kommet til den erkjennelsen, men de argumenterte kraftig for at det faktisk var nødvendig med så store skatteskjerpelser. Nå er det visst ikke det lenger. Det betyr at vi har rett og at de erkjenner at de hadde feil, sier Jensen.

Lover lavere skatter fremover



Hun er likevel i tvil om snuoperasjonen blir en realitet.

– Jeg hører hva Giske sier nå. De tar et steg tilbake og erkjenner at høy skatt er skadelig, men jeg tror kursen vil være den samme og at de etter hvert igjen vil kunne argumentere om at det er behov for økt skatt for å finansiere sine valgløfter.

Jensen garanterer at de vil fortsette å kutte skattene.

– Vi har gjort det og gjør det i neste års statsbudsjett og vil gjøre det i årene som kommer: Vi mener det er viktig å holde skattene på et lavt nivå, fordi det bedrer konkurranseevnen til bedriftene og skaper verdier og nye arbeidsplasser. Og så dreier det seg om at vi skal ta minst mulig ut av lommeboken til folk, sier hun og legger til:

– Vi klarer å finansiere velferden i Norge med lavere skatter, fordi vi finner nye og mer effektive løsninger. Ap er eksempelvis imot Nye Veier AS, som gir landet bedre og billigere veier raskere.

I Høyre gleder de seg også.

– Med sitt forslag til statsbudsjett for neste år har Arbeiderpartiet snudd 180 grader i skattepolitikken siden valget, sier Nikolai Astrup (H), som er leder av finanskomiteen på Stortinget, som en kommentar til Arbeiderpartiets alternative forslag til budsjett.

– Litt rart lys

– Vi er glade for at Ap med dette støtter 80 prosent av våre skattelettelser. Men det setter Aps angrep på vår skattepolitikk i et litt rart lys, sier Astrup.

Han peker likevel på det uheldige i at Ap i sitt forslag vil øke beskatningen av eiere og selskaper.

– Det rammer jobbskapingen, og det er uheldig når vi nå går inn i en sårbar oppgangsperiode for norsk næringsliv. Men det må være ekstra vondt for Giske å være med på en kraftig skjerping av formuesskatten. Som næringsminister i 2011 tok han til orde for å fjerne hele formuesskatten, fordi det var skadelig for næringslivet, sier Astrup.

FORMUESSKATT: Leder av Stortingets finanskomité, Nikolai Astrup (H), sier Trond Giske nå girer opp en skatt han tidligere har ønsket å fjerne. Foto: Krister Sørbø , VG

Han understreker at Høyre og Frp i regjering nå forhandler med KrF og Venstre om statsbudsjettet for neste år.

– Og det håper vi å komme i land med.

Regnestykke



Frps skattepolitiske talsmann på Stortinget, Sivert Bjørnstad, har et regnestykke han gleder seg over.

– Arbeiderpartiet beholder med dette budsjettet mer enn 20 av de 25 milliarder kroner i skatteletter som stortingsflertallet har bevilget de siste fire årene. Ap har tidligere uttalt at en krone til skattekutt er en krone til velferdskutt, jeg er veldig fornøyd med at Giske med dette budsjettet gravlegger den holdningen, fremholder Bjørnstad.

Debatten er reist etter at det torsdag ble kjent at Ap i sitt forslag til statsbudsjett legger inn en skatteøkning – på 4,6 milliarder kroner.

GLEDELIG: FrPs finanspolitiske talsmann Sivert Haugen Bjørnstad mener Ap nå i stor grad støtter regjeringens skattelettelser. Foto: Therese Alice Sanne , VG

AUF: Helt greit

AUF-leder Mani Husaini sier det er greit for dem å bremse skatteøkningene.

– Det er jeg er mest opptatt av er at AUF har fått gjennomslag for 1000 nye lærere, en formidabel satsing på skolehelsetjenesten og kultur for ungdom, læreplasser og utstyrsløft for yrkesfagelever. At det skal bli billigere å være miljøvennlig og dyrere å forurense. At vi viser solidaritet med dem som har minst gjennom 300 millioner mer til bistand og 2000 kvoteflyktninger.

– Når man klarer å gjøre alt dette, med kun 4,6 milliarder kroner i skatteøkning og i tillegg har en sterkere fordelingsprofil, hvor de som har mest betaler mer og de som har minst betaler mindre, så synes vi i AUF det er helt greit. For oss er det ikke et politisk mål at skattene skal være høyest mulig, men det er et politisk mål å gi elvene flere lærere, helsesøstre, en læreplass og en jobb å gå til når man er ferdig utdannet.