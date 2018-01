Se prisforskjellene etter norsk avgiftssjokk på sjokolade og sukkervarer

– Det er allerede veldig mye billigere her i Sverige. Å sette opp sukkeravgiften med 83 prosent, det er sprøtt, sier Kenneth Pedersen.

VG treffer ham og familien på handletur på Nordby supermarked i Strømstad.

Slik øker prisen med sukkeravgiften: * For sjokolade- og sukkervarer øker satsen fra 20,19 kroner kiloet i 2017 til 36,92 kroner kiloet med budsjettforliket. Det utgjør en økning på 83 prosent, noe som anslagsvis gir 1,1 milliarder ferske avgiftskroner i statskassen. * Konsentrat og sirup øker fra 20,32 kroner literen i 2017 til 28,91 kroner literen med budsjettforliket. Det utgjør en økning på over 40 prosent. * Ferdigvare øker fra 3,34 kroner literen i 2017 til 4,75 kroner literen med budsjettforliket. Det utgjør en økning på 42 prosent. * For saft uten tilsatt sukker blir avgiften 1,7 kroner literen. For konsentrat uten tilsatt sukker blir avgiften 10,32 kroner literen. På disse to beholder man regjeringens opprinnelige økning på 1,6 prosent. * Det skal i tillegg beregnes moms på toppen av avgiftene når produktene selges til forbruker i butikker. * Avgiftsøkningene iverksettes fra 1. januar 2018. * Kilde: Skatteetaten, E24 og NHO.

VG har tatt turen over grensa for å sammenligne priser på varer som rammes av det norske sukkeravgiftssjokket, etter at budsjettforhandlingene mellom Venstre og Solberg-regjeringen gjør at avgiften på sjokolade og sukkervarer økes med 83 prosent og brus med 43 prosent.

VG valgte å sammenligne med en av de tre lavpriskjedene i Norge, som jevnt over har laveste priser i Norge: I en loddtrekning mellom Coop Extra, Kiwi og Rema, ble det sistnevnte vi sjekket de søte prisene på i Norge.

Hovedfunn



Her er noen hovedfunn:

** Etter avgiftsøkningene vil en 4-pack med 1,5 liters Cola – enten den er sukkerfri eller ikke – gå opp med rundt ti kroner i Norge, fra 89 kroner som er ordinær pris i dag, til rundt 99 kroner.

I Sverige er ordinær pris 49,90. Det vil si at det fra nyttår vil være halv pris i Sverige.

Tre-gangeren



Men brus er en fremtredende lokkevare i Sverige, og ofte er prisen 29,90, som den var da VG var i Sverige 3. juledag. Det betyr at prisen ofte vil kunne være tre ganger så høy i Norge.

Rema hadde 3. juledag tilbud på sin Pepsi Max, som gjorde at de kom godt ut for det produktet.

** Vår gjennomgang viser at flere søte produkter vil ha rundt halv pris i Sverige, sammenlignet med Norge: Godteri i løs vekt vil stige til rundt 168 kroner kiloen, hvis vi tar utgangspunkt i Remas priser. På Nordby er den ordinære prisen 69 kroner.

Avgiftsforklaring



Økningene i avgiftene VG har lagt inn, bygger i hovedsak på at sjokolade – og sukkervareavgiften økes med 16,73 kroner pr. kilo, pluss 15 prosent moms.

Og alkoholfri drikke med 43 prosent.

Hva som blir den reelle prisen ut i butikk vet vi først når butikkene åpner på nyåret, fordi de selv kan bestemme hvor mye av avgiften de skal laste over på forbrukerne.

Se oversikten her:

– Denne oversikten viser at politikerne er nødt til å skjønne at avgiftsnivået mellom Norge og Sverige må nærme seg, ikke eksplosivt øke, som nå skjer, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og drikke.

– Grensehandel i hele landet



De har klaget avgiftssjokket inn til EØS-avtalens overvåkningsorgan ESA.

– Det som verre er, er at regjeringen legger opp til at man nå kan drive grensehandel over hele landet, ved at man avgiftsfritt kan kjøpe varer for inntil 350 kroner fra utlandet via nettet. Jeg så i romjulen at nettsteder skreddersyr slike pakker; blant annet får du nå levert hjem til deg 72 bokser 0,33 liters brus til 349 kroner, sier mat og drikke – sjefen i NHO.

– Er det ikke fornuftig å avgiftsbelegge sukkerprodukter?

– Jo, det kan det være, men det er altså slik at næringen selv har hatt initiativ til å kutte både sukker, fett og salt i sine produkter, i samarbeid med myndighetene. Så ender et budsjettforlik med et fullstendig ulogisk og gigantisk påslag, som rammer sukkerfri produkter like mye som sukkerholdige.

Til NTB har statssekretær Jørgen Næsje (Frp) uttalt at Finansdepartementet mener at særavgiftene ikke innebærer statsstøtte, og at de ikke kan se at ESA har grunnlag for å suspendere avgiftsøkningene.

– Vi er nå i kontakt med ESA, der vi fastholder dette synspunktet. Vi vil kommentere klagen til ESA ytterligere på nyåret, uttalte Næsje til NTB 20. desember.

– Sukker rammes ikke



Orkla-konserndirektør Håkon Mageli sier mangelen på logikk er så slående at det nesten ikke er til å tro.

– De setter opp avgiften for sjokolade- og sukkervarer med 83 prosent. Mens avgiften på vanlig sukker i pose ikke settes opp med mer enn 1,9 prosent. Forstå det den som kan.

Han sier norske fabrikker og deres ansatte kan bli utkonkurrert.

– Avgiftsøkningen rammer vår bransje hardt og brutalt. Det er uforståelig og trist at regjeringen bidrar til at norsk næringsliv utkonkurreres på denne måten. Det er ingen grunn til at det skal være så store forskjeller i avgifter mellom naboland som Sverige og Norge.

I Sverige har de ikke slike avgifter.

– Det er så billig



Det gleder familien Pedersen, som er på ferietur fra Bergen til svenskekysten.

– Vi er her ganske ofte, og vi må jo handle, fordi det er så billig, sier Sara Pedersen.

Oppi handlevognen er det både brus og godteri.

– De her får ungene bare når vi er i Sverige, sier hun og tar opp en eske med appelsinsaft.

– Hjemme er den så dyr at vi ikke handler den, sier hun.

VGs funn får butikksjef Heidi Fouganthin ved Nordby supermarked til å smile sitt søteste smil.

– Vi er selvfølgelig veldig glad for de økte norske avgiftene. Det fører til at enda flere kommer over grensen for å handle hos oss. Vi nådde en milliard kroner i omsetning i fjor, og vi ligger an til å slå den rekorden i år.

– Jeg så knapt en svensk bil



Kenneth Pedersen er ikke overrasket.

– Jeg så på bilskilt på utsiden. Jeg så knapt en svensk bil, stort sett bare norske og en fra Polen.

– Rundt 85 prosent av våre kunder er norske, bekrefter butikksjefen:

– Og det er plass til flere som er lei av norske avgifter, legger hun leende til.

LER HELE VEIEN TIL GODTERIET: Butikksjef Heidi Fouganthin ved Nordby supermarked selger godteri for 69 kroner kiloen. I Norge blir prisen fra nyttår trolig rundt 168 kroner. Foto: Tore Kristiansen , VG

I Ringnes rister de på hodet, fordi sukkerutviklingen går så bra – og fordi deres sukkerfrie Pepsi Max rammes.

– 80 prosent av omsetningen av vår alkoholfrie drikke er nå uten sukker: Det skyller en sukkerfri bølge over landet, som gjør oss til en av de beste landene i verden.

Billigere enn den norske avgiften



Hos konkurrenten Coca-Cola er de like oppgitt.

– I Oslo i desember reklamerte svenske kjøpesentre at de selger brett med 24 bokser for 59,90. Det er mindre enn avgiftene du må betale for 24 bokser i Norge: 66 kroner, fremholder kommunikasjonssjef Mette Vinther Talberg i Coca-Cola Norge.