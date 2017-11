Sandberg: Har ikke fasit på hva som skiller en god og en dårlig ørefik

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) oppfordret kvinner til å gi trakasserende menn en god, gammeldags ørefik, men kan ikke svare for hva en god ørefik er.

– Jeg vil si til norske kvinnfolk, at hvis de blir utsatt for seksuell trakassering, så synes jeg ikke de skal holde tilbake flathånden, sa Sandberg i intervjuet med VG før han oppfordret til en «god gammeldags ørefik».

Sandberg sier videre at han har forståelse for at det kan være vanskelig å «klappe til sjefen», men at det kan være nødvendig.

Sandbergs innlegg i #metoo-debatten fikk Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik til å reagere. I et skriftlig spørsmål stilte hun Sandberg til veggs:

«Hva skiller en «god» ørefik fra en middels god eller direkte dårlig ørefik», ville Tajik vite.

Nå har Sandberg svart Tajik.

Ulik oppfatning

Fiskeriministeren vedgår at han ikke har noen god definisjon av ørefiker.

«Jeg har dessverre ikke fasitsvaret på spørsmålet fra representanten. Det vil nok oppfattes ulikt», skriver Sandberg i svaret til Stortinget.

Han legger til at han antar at de aller fleste forstår hva som lå i uttalelsen om «En god gammeldags ørefik er noe de fleste mannfolk forstår. Det bør imidlertid være unødvendig».

Svaret imponerer ikke Tajik:

«Svaret hans viser også at politikere ikke uten videre egner seg som selvforsvarsrådgivere. Han sier ingenting om maktforholdet mellom en kvinne og den som trakasserer, som kan være hennes sjef, eller en mann som er fysisk mye større. Han gjør det også til en individuell oppgave å løse det som er et samfunnsproblem», skriver Tajik i en SMS til VG.

– Man bør kunne forvente av sine politikere at de tar politisk ansvar, og ikke bare overlater hver enkelt kvinne til å beskytte seg selv, sier Tajik.

IKKE IMPONERT: Hadia Tajik mener Per Sandbergs svar viser at politikere ikke uten videre egner seg som selvforsvarsrådgivere. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Brækhus langer ut mot Sandberg

Tajik var ikke alene om å reagere. Verdensmester i proffboksing, Cecilia Brækhus, mener Sandberg bommer når han oppfordrer kvinner til å gi menn en ørefik i visse situasjoner.

– Det er ikke bra å gi et slikt ansvar til kvinner. Kvinner har en høy terskel for å bruke vold, sier Brækhus til NRK.

LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik mente Sandberg burde beklage uttalelsene:

– Av respekt for de kvinnene som har blitt utsatt for dette og stått frem med sine historier med den hensikt å få en endring på dette mener jeg absolutt han bør beklage. Menn med makt, som jeg mener han representerer, bør ta inn over seg hva de sier og ta ansvar, sier Hessen Føslvik.

En som hadde mer forståelse for Sandberg var Frp-kollega og likestillingsminister Solveig Horne:

– Jeg skjønner hans måte å ordlegge seg på, men det finnes mange andre måter å gi tydelig beskjed som kan være like effektiv, sier Horne til VG.

