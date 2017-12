Samferdselskjempen Kjell Opseth (81) er død

I løpet av sin seks år lange periode som samferdselsminister sto Kjell Opseth for to av Norges største samferdselsprosjekter, ny hovedflyplass og verdens lengste veitunnel, Lærdalstunnelen.

Tidligere statsråd og stortingsrepresentant Kjell Opseth døde søndag 81 år gammel, melder avisen Firda. Arbeiderparti-politikeren satt på Stortinget fra 1981 til 2001.

Fra november 1990 til oktober 1997 var han statsråd i statsministrene Gro Harlem Brundtland og Thorbjørn Jaglands Arbeiderparti-regjeringer. I seks av årene var han samferdselsminister, mens han det siste året var kommunalminister.

Den tidligere samferdelsminsteren har stått bak noen av Norges største samferdselsprosjekter i nyere tid.

Store seire



En av hans største seire som samferdselsminister var å lande en avtale om hvor stamveien mellom Vestlandet og Østlandet skal bygges. Da Opseth tiltrådte, startet han arbeidet med å bygge allianser, og endte til slutt opp med E39 fra Bergen til Oslo over Filefjell.

En bonus med den løsningen ble verdens lengste biltunnel med den 24 kilometer lange Lærdalstunnelen i Sogn og Fjordane.

Og etter at Ap i 1988 tapte kampen om å få bygget en hovedflyplass på Gardermoen i Akershus, satte Opseth i gang arbeidet på nytt da han tiltrådte som samferdselsminister. Etter ett år med heftig tautrekking fikk han gjennomslag for å bygge dagens Oslo lufthavn på Gardermoen.

* 8. oktober 1998 åpnet Oslo Lufthavn Gardermoen. Flyplassen har totalt kostet 34 milliarder kroner, ifølge Store Norske leksikon.

* 27. november 2000 åpnet Lærdalstunnelen. Tunnelen er 24.509 kilometer lang, og forbinder Aurdal og Lærdal på E16. Prisen regnes for å være drøyt en milliard kroner.

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre skriver i et minneord på Facebook, at Kjell Opseth var en samfunnsbygger som i bokstavelig talt satt spor etter seg.

«Som samferdselsminister på 90-tallet drev han igjennom store prosjekter som har formet det moderne Norge, som byggingen av flyplassen på Gardermoen og store prosjekter som skapte ny fremkommelighet på Vestlandet. Opseth hadde sine røtter i Sogn og Fjordane og visste hvor viktig moderne samferdsel er for norske distrikter. Han hadde en handlekraft, og når det trengtes en stahet, når han i regjering og storting fremmet og drev gjennom sine prosjekter. I sum ga det viktige resultater for by og land. Arbeiderpartiet lyser fred over Kjell Opseth minne.»

Hernes: Kraftfull og fantasifull



Gudmund Hernes satt i regjering med Kjell Opseth. Han synes det er trist at den tidligere kollegaen er gått bort:

–Han var den mest kraftfulle, energiske og fantasifulle politikeren de siste 30 årene, med et et enormt gjennomslag og gjennomføringsevne. Kjell Opseth er kanskje den norske politikeren som har de mest omfattende fysiske monumenter stående igjen etter seg i det norske landskapet. Gardermoen er det mest prominente eksempelet, sier Hernes.

Han legger til at det knapt er noen i Norge som ikke har kjørt i en tunnel anlagt av Opseth.

– Jeg pleide å si at hans politiske mål var at alle skulle få se Norge fra innsiden, sier han.

Hernes trekker også frem Opseths evner som kollega. Han kunne være både kritisk og støttende. Og han var veldig god på skolepolitikk.

– Han hadde god kunnskap om utdanningspolitikk, og var nok en som regjeringen hørte like mye på i de spørsmålene, som på utdanningsministeren, sier Hernes, som var nettopp utdanningsministeren.

– Opseth var alltid til å stole på, også når man var uenig. I det hele tatt, han var en stor person og en stor politiker, sier Hernes.

– Gardermoebanens far

GRUNNSTEN PÅ GARDERMOEN: Samferdselsminister Kjell Opseth la ned grunnsteinen ved ekspedisjonsbygningen for den nye hovedflyplassen på Gardermoen, 25. oktober 1995. Foto: Jan Greve , NTB scanpix

– Kjell Opseth hadde to store og mange små politiske seire. Han kan med rette kalles for Gardermoens far. Etter 40 år med krangling om hvor ny hovedflyplass skulle ligge, klarte han å lande et vedtak i 1992. På dette sto det mellom Hobøl og Gardermoen. Det som er spesielt med utbyggingen av flyplassen, er at det det tok bare seks år fra vedtaket til flyplassen sto ferdig. Dette viser noe av drivkraften i Kjell Opseth. Han var opptatt av resultater, sier Dag H. Nestegard, som ga ut en biografi om Kjell Opseth i fjor.



Bare måneder før Opseth hadde fått vedtak på hovedflyplassen, hadde han fått gjennomslag for det som fortsatt er verdens lengste veitunnel, forteller Nestegard.



– Det fikk han til med å love Sosialistisk Venstreparti at de skulle få Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss. Men den var det ingen som så noe mer til, sier Nestegard.



– Hvordan fikk han til alt dette?



– Han var veldig handlingsorientert og ville ha konkrete resultater. Han kunne skape bråk og uro, men det var greit, så lenge det ble konkrete resultater. Selv om han sto solid plantet i Arbeiderparti-tradisjonen, var han ikke opptatt av ideologier og ideer. For han handlet politikk resultater i det daglige. En erkepragmatiker, sier Nestegard. Selv om en del, særlig i Arbeiderpartiet, rynket litt på nesen da Opseth gikk i kompaniskap med Fremskrittspartiets Øystein Hedstrøm om å etablere IT Fornebu, viser dette Opseths evner som pragmatiker, mener Nestegard.



Biografen tegner et bilde av en politiker som kjente Stortinget ut og inn, og som var en av Gro Harlem Brundtlands aller nærmeste.



– Han gikk ikke til Stortinget med en sak, med mindre han visste han hadde flertall. Om han ble skjelt ut, tok han det med knusende ro. Han var fullstendig upåvirket og hadde sterk mental

I Gros innerste krets



Kjell Opseth var samferdselsminister i Gro Harlem Brundtlands tredje regjering, og kommunalminister under Thorbjørn Jagland.



– Han var i den innerste kretsen til Gro. Kjell Opseth satt i den samme statsrådsstolen i seks år, i den tredje Gro-regjeringen. Det var bare tre andre som gjorde det samme. Det var Sigbjørn Johnsen i finansdepartementet, Thorbjørn Berntsen i miljødepartementet og Gunhild Øyangen i landbruksdepartementet. De fire var den harde kjernen til Gro, alle andre poster var det store utskiftninger på, sier Nestegard.



Han forteller at Kjell Opseth var syk de siste årene.