Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) går hardt ut mot utspill om at de store industribedriftenes tid i Norge er over.

Lederen for LO-tenketanken Agenda, Marte Gerhardsen, uttalte til VG i slutten av desember, for å forklare bakgrunnen for dalende LO-oppslutning, at «de store industribedriftenes tid er over».

Det utspillet får kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til å reagere.

– Det er et utrolig merkelig resonnement. Det er riktig at Norge de siste tiårene har færre ansatte innenfor industrien. Men det er med respekt å melde bare sprøyt at industribedriftenes tid er over. Dette er en myte som altså kommer fra en LO-finansiert tankesmie, sier han til VG.

«Konferanseutsatt sektor» utsatt

Uttalelsene fra Gerhardsen som Isaksen kommer etter at VG fredag skrev om LOs to kriser: LOs andel av de fagorganiserte har fra 70-tallet falt fra 2/3 til 50 prosent og andelen som er fagorganisert i Norge har falt fra 57 prosent på 90-tallet til 49 prosent nå

Gerhardsen forklarte tallene ved å vise til vekst i innleie av utenlandsk arbeidskraft, i tillegg til at de store industribedriftenes tid er over.

Isaksen mener man bør kvitte seg med tanken om at norsk industri er en solnedgangsnæring, som han mener blir spredd i det han omtaler som «konferanseutsatt sektor».

– Alle har fått høre dette på konferanser. Jeg mener det i stor grad er en myte som forståsegpåere og folk som tror de er moderne, bidrar til å spre. Industrien i Norge er fortsatt en suksess og tjener gode penger. Det skjer blant annet på grunn av tilgang på kraft og en vanvittig god omstilling, slår Isaksen fast.

Gerhardsen: – Industrien er viktig

Marte Gerhardsen understreker overfor VG at hun mener Norge står foran mange store, nye industrieventyr.

– Industrien kommer til å være viktig for Norge i all overskuelig fremtid. Men det er annerledes når det kommer til arbeidsplasser, på grunn av automatisering og digitalisering, sier hun.

Agenda-lederen sier at Isaksen tar setningen hennes ut av sammenheng.

– Poenget er at industriarbeidsplassene endres. Vi skal fortsatt produsere masse, men det gjøres på en annen måte nå. Arbeidsplassene er annerledes, men med et arbeidsliv med stor omstilling slik som nå, er det faktisk viktigere enn noen gang at vi har sterke fagforeninger, sier Gerhardsen.

Blir investert

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at omsetningen i norske industribedrifter har økt fra 776.439 millioner i 2007 til 851.882 millioner i 2015.

– Det er masse produksjon fortsatt. Elkem investerer for eksempel masse på Elkem Rana, og Hydro investerer stort på Karmøy, sier Isaksen.

I tillegg til at omsetningen har økt, har også produksjonsverdien gått opp, ifølge tall fra SSB.

I 2015 var det rundt 240.000 ansatte i norsk industri. Til sammenligning var det 254.000 i 2007.