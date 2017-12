Regjeringsforhandlinger på hemmelig sted

Regjeringsforhandlingene mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre skal holdes på hemmelig sted, sier statsminister Erna Solberg (H).

– Vi kommer ikke til å si hvor vi skal forhandle. Det er blant annet av sikkerhetsmessige grunner, sa Solberg på sin halvårige pressekonferanse i statsministerboligen tirsdag.

– Men om vi i det hele tatt kommer i havn, vet vi ikke. Det gjenstår å se. Det er mange store og vanskelige saker som står foran oss, tilføyde statsministeren og slo fast at partiene uansett utfall vil fortsette å prate godt sammen

– Og døren til KrF vil stå åpen, sa Solberg.

På spørsmål fra NTB om hva som blir de vanskelige sakene, pekte hun på det grønne skiftet og flyktning- og asylpolitikken.

– Det er jo sånn at alt henger sammen med alt, og det er balansen som avgjør om man går inn i regjering og lager et trepartisamarbeid. Noe av utfordringen er hvordan du lager et statsbudsjett med avgifter som fører til atferdsendringer, sa Solberg.

Forhandlingene vil ta den tiden som trengs – og det endelige målet er en bred og ny regjeringsplattform.

– Det som er bra med samtalene vi har hatt, er at vi er enige om hovedutfordringene, nemlig hvordan vi skaper nye jobber, sier Solberg.