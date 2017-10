Regjeringen kutter for frivillige - men freder to organisasjoner

Regjeringen vil kutte 10 millioner kroner i støtten til frivillige innen kriminalomsorgen. Men to organisasjoner får særbehandling - kuttet var et «arbeidsuhell», ifølge Høyre.

Av statsbudsjettet, som ble lagt frem torsdag i forrige uke, går det frem at regjeringen vil kutte støtten hele støtten til organisasjonen Retretten, og 52,5 prosent av støtten til organisasjonen Wayback.

Begge organisasjonene fikk varm omtale i Erna Solbergs nyttårstale. For 2017 fikk Wayback snaut fem millioner i tilskudd, mest av alle mottakerne. Retretten fikk 1,1 millioner.

Overfor VG omtaler Peter Frølich, justispolitisk talsperson i Høyre, kuttet som at det må ha skjedd et arbeidsuhell.

– Vi kommer til å videreføre støtten til Wayback og Retretten, sier Frølich, som har flertall for dette med Arbeiderpartiet og SV.

Det var Fri Fagbevegelse som først skrev at «regjeringen gjør helomvending og sikrer støtten» til begge organisasjonene, samtidig som posten generelt kuttes med 10 millioner.

– Jeg ser det er uheldig at vi har satt oss - og statsministeren - i denne situasjonen, sa statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) til Fri Fagbevegelse.

Bekymret

VIL PRØVE Stortingsrepresentant Peter Christian Frølich (H) sier man i justiskomiteen vil se på om man kan gjøre noe med kuttene. Foto: Frode Hansen , VG

Men ingen av de andre tiltakene innenfor frivillighet i kriminalomsorgen ser ut til å bli fredet for kutt.

Røde Kors-aktiviteten Nettverk etter soning frykter for konsekvensene av kuttene i budsjettet. Leder for arbeidet i Oslo, Stian Estenstad, sier de ikke har fått opplysninger om at de skal fredes for kutt.

– Jeg håper dette kuttet blir reversert. Hvis ikke må vi og andre aktører på feltet som ikke er fredet av regjeringen dele det lille som er igjen. Det vil få dramatiske konsekvenser for mange sårbare mennesker, sier han.

BEKYMRET: Stian Estenstad, leder for aktiviteten Nettverk etter soning i Oslo, er bekymret for konsekvensene av kuttene. Foto: Privat

På spørsmål om hvorfor to organisasjoner blir fredet, svarer Brein Karlsen følgende:

– Det kom sterke signaler knyttet til Wayback og Retretten fra Stortinget, som vi lytter til. Når det gjelder de andre organisasjonene, er det fortsatt en post på 8,5 million de kan søke på, sier han til VG.

– Utydelige signaler

For 2017 ble det bevilget 22,3 millioner over statsbudsjettet til 19 større organisasjoner og «øvrige mottakere». Posten blir nå altså kuttet med 10 millioner.

Nettverk etter soning fikk 1,3 millioner kroner i forrige runde.

STERKE SIGNALER: Statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementet sier regjeringen fikk sterke signaler fra Stortinget om å gjøre noe med kuttene til Wayback og Retretten. Foto: Fredrik Solstad , VG

– Regjeringen gir utydelige signaler. De har sagt at de skal styrke tilbakeføringsarbeidet og frivilligheten, men nå sender de helt andre signaler og trekker støtten fra et allerede magert budsjett, sier Estenstad.

Han kaller kuttet på 10 millioner farlig og dyr kriminalpolitikk.

– Vi vet at innhold i soning og godt ettervern er viktig for å hindre tilbakefall til rus og kriminalitet. Regjeringen gjør nå det motsatte av det som har gjort Norge til et foregangsland innen kriminalomsorg.

– Lite klokt

Organisasjonen For Fangers pårørende (FFP) fikk 2,7 millioner i 2017. For neste år foreslås det 1,6 millioner.

REAGERER: Hanne Hamsund, daglig leder i For Fangers pårørende, reagerer på kuttene i budsjettet og kaller det lite klokt. Foto: Privat

– Vi er foreløpig ikke blitt reddet og vil ta kontakt med politikere og kjempe for vår sak. Jeg skjønner ikke at vi skal stå i en annen stilling enn Wayback og Retretten. Vi registrerer at Frølich kaller kuttene til Wayback og Retretten et arbeidsuhell. Vi kan ikke tro annet enn at det samme må ha skjedd når det gjelder kuttet som foreslås i FFPs driftsstøtte på over 40 prosent, sier daglig leder i FFP, Hanne Hamsund.

Organisasjonen betegner kuttet på 10 millioner i støtten til frivillige som «lite klokt» og at det gir «kortvarig sparing».

– FFP får svært positive tilbakemeldinger på vårt arbeid, både fra kriminalomsorgen og ikke minst fra våre brukere som ofte kaller støtten de får fra FFP livsnødvendig, sier Hamsund.

– Glad for freding

Frølich i Høyre sier til VG at de ulike organisasjonene vil bli invitert på høring under budsjettbehandlingen på Stortinget.

– Generelt vil det bli en del kutt for organisasjoner som i mange år har opplevd å få mer i tilskudd. Jeg utelukker ikke at vi kan få endret noe på kuttene når dette kommer til Justiskomiteen, men det er gjort en betydelig prioritering av et annet viktig feil - og det er vergemål. Det er styrket med 43 millioner, som betyr en del trekk på andre poster, sier Frølich.

– Innebærer fredingen av Wayback og Retretten en tilleggsbevilgning, eller vil de få dette tilskuddet fra den reduserte potten på 13 millioner?

– Vi skal prøve å løse dette uten å ta fra den allerede reduserte potten, sier Frølich.

Johan Lothe, daglig leder i Wayback i Oslo, reagerer på kuttet på 10 millioner.

– Vi er glade for at vi ble fredet, men mener fortsatt det er viktig at ikke blir kutt for de andre organisasjonene. Vi gjør lite overlappende arbeid og vi mener det er behov for det brede tilbudet vi har i dag. Vi mener at alle minimum skal få det samme som de fikk i fjor. At hele potten blir kuttet med 10 millioner blir feil, sier Lothe.