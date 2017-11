Raja foreslår å utsette Nobel-saken til januar for å stanse Hagen

Abid Raja (V) foreslår at Stortinget før jul vedtar nye regler som hindrer stortings- og vararepresentanter fra å bli valgt til Nobelkomiteen.

Det vil i så fall sette en effektiv stopper for Carl I. Hagens nobelnominasjon.

– Torsdag vil jeg foreslå i Stortingets presidentskap at vi utsetter saken om å velge medlemmer til Nobelkomiteen til januar etter at vi har fått på plass et nytt regelverk, sier Stortingets visepresident Abid Raja (V) til VG.

Raja foreslår å endre Stortingets forretningsorden raskest mulig, slik at sittende stortings- og vararepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen. Når dette er på plass, kan Stortinget velge nye Nobel-medlemmer.

Reagerer på Hagen-uttalelse: Skape ikke fred av å si sånt

– Nobelkomiteen begynner ikke å jobbe med neste års fredsprisvinner før i februar 2018. Jeg tror komiteen vil leve fint med at nye medlemmer velges i andre uken i januar, sier Raja.

Fristen for å nominere kandidater til neste års Nobelspris går ut 31. januar.

Om Stortinget ikke vil utsettes utvelgelsen til Nobelkomiteen til januar, vil Raja be om hurtigbehandling av regelendringene.

– Det er vanlig at en ny forretningsorden vedtas ved starten av hver sesjon, men Stortinget er suverent. Må vi vedta en ny forretningsorden nå, så gjør vi det, sier Raja.

Faktisk.no: Politiker møtte som vara og i Nobelkomiteen

Hindre Hagen

Raja legger ikke skjul på at formålet med regelendringen og utsettelse av utvelgelsen av medlemmene, har med Carl I. Hagens nobelnominasjon å gjøre.

– Ja, lager vi nye regler nå, så må det også gjelder for Carl, sier Raja.

De parlamentariske lederne på Stortinget har advart Frp mot å nominere Hagen til Nobelkomiteen, fordi han er stortingsvara. Per nå ser det ikke ut til at Frp har tenkt å bytte ut Hagen med en annen kandidat. Arbeiderpartiet utelukker ikke at de vil fremme en motkandidat når saken skal stemmes over.

Slipper ikke unna: Hagen får ikke lov å trekke seg fra Stortinget

– Det vil ikke være særlig pent for Frp å tape en kampvotering mot en fra et annet parti. Jeg tror det derfor også er i Frps interesse å skjerpe reglene. Da kan de fortsatt fremme sin egen kandidat, men da en som fyller de gjeldene kriteriene, sier Raja.

– Har du noe støtte for dette forslaget?

– Både Ap og Sp har sagt at de mener det er sunt med et nytt regelverk. Frp har også bedt om det, men riktignok at det skal gjelde for neste periode, sier Raja.

KONTROVERSIELL KANDIDAT: Carl I. Hagens kandidatur til Nobelkomiteen har skapt politisk rabalder. Foto: Terje Bringedal , VG

Frp-Wold: – Ufint

– Det er åpenbart at dette handler mest om å hindre at Carl I. Hagen fra å blir medlem i Nobelkomiteen, og ikke om prinsipper. Her vil man hurtigbehandle saken for å få en tekst i forretningsordenen som sperrer for et enkelt parti sin kandidat. Jeg må si at jeg synes det er ufint. Jeg synes ikke det er Stortinget verdig, sier Morten Wold, som også er visepresident og en del av Stortingets presidentskap.

– Jeg tror, uten at jeg skal forskuttere hva stortingsgruppen vil si på onsdag, at forslaget fra Raja vil manifestere gruppens holdning til at Hagen er vår kandidat, sier Wold.

Wold sier han vil gå i mot Rajas forslag i presidentsskapet, og at Frp heller vil komme med et motforslag:

– Det naturlige da er at vi søker om at Hagen kan få permisjon for hele sesjonen selv om han ikke er innkalt til noe møte, sier Wold.

Spå konsekvenser for Norge

Hagen er i dag 1. vara til Stortinget og skal steppe inn på Stortinget dersom oslorepresentantene Christian Tybring-Gjedde eller Mazyar Keshvari ikke kan møte. Tybring-Gjedde sitter i dag i utenriks- og forsvarskomiteen og Keshvari i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det er problematisk, ifølge Raja.

Hagen vil trekke seg: Ofrer Stortinget for Nobelplassen

– Jeg roper varsku nå, for det handler om mer enn Nobelkomiteens omdømme og uavhengighet: At en person som er med og styrer norsk utenrikspolitikk og kontrollerer etterretning, også er med å deler ut en kontroversiell fredspris, kan få innenriks-, handels-, og sikkerhetspolitiske konsekvenser for Norge, mener Raja og utdyper:

– Da en relativt uavhengig Nobelkomité delte ut fredsprisen til Liu Xiaobo, startet Kina en aggressiv boikott av Norge. At en person som også styrer norsk utenrikspolitikk og etterretning er med og deler ut en pris vil brukes mot Norge for alt det er verdt, det er det liten tvil om. Vil virkelig Stortinget utsette Norge for dette? spør Raja.

VG-leder: Carl I. Hagen bør ikke få plass i Nobelkomiteen



– Tidligere Arbeiderpartileder Torbjørn Jagland satt som stortingspresident da han ble valgt inn i Nobelkomiteen. Det gikk fint det. Er ikke det den samme situasjonen som med Hagen?

– Hvis det skjedde feil tidligere, er det et argument for å gjøre det en gang til? Dessuten er det en forskjell: Jagland og andre eksempler var på vei ut da de ble valgt inn i Nobelkomiteen. Hagen er på vei inn og har fire år foran seg. Hvis for eksempel Keshvari blir statssekretær i regjeringen, kan Hagen til og med bli fast møtende på Stortinget, sier Raja.

– Ser ikke pent ut internasjonalt

Raja mener Stortinget må være bevist på at Hagens nominasjon reiser store spørsmål internasjonalt.

The Guardian og Financial Times har denne uken skrevet om det norske nobeldramaet under titelene «raseri etter at anti-innvandringspolitiker ønsker seg plass Nobelkomité» og «norsk populist skaper Nobelkomité-kontrovers».

Støre tar opp kampen: Vil hindre Hagens Nobel-kandidatur



– Jeg har fått spørsmål fra utenlandske medier om hvordan Nobelkomiteen vil fremstå om den får et medlem som har uttalt seg kritisk mot homofili, muslimer og innvandring. At Carl er Carl, spiller ingen rolle i Norge, vi diskuterer det prinsipielle. Men utlendingene, de har funnet frem Hagens gamle uttalelser. Det ser ikke pent ut. Det må det norske folk være klar over, sier Raja.

Morten Wold i Frp sier han velger å ikke kommentere påstandene fra Raja.

– Det Raja skisserer er ikke en problemstilling hvis Hagen får permisjon. Da vil han ikke møte som vara og vi unngår det Raja er opptatt av, sier Wold.

Se årets fredsprisvinner diskutere Norges rolle i kampen mot atomvåpen: