Ønsker Tesla-skatten velkommen

Investor og milliardær Jens Ulltveit-Moe har selv Tesla, og mener det er på tide at også eiere av de feteste elbilene får økt skatt.

Det har kokt rundt innføringen av en ny elbil-skatt som regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018. Kritikere mener avgiften vil ramme familier, gå utover elbilenes konkurransefordeler og stå i veien for målet om at det kun skal selges nullutslippbiler innen 2025.

Investor og milliardær Jens Ulltveit-Moe byttet selv ut Porschen med en Tesla for å spare miljøet i 2015. Likevel er han av en helt annen oppfatning enn dem som går ut mot avgiften.

– Jeg synes det er helt riktig. Det er bra at politikerne erkjenner at det har vært en dårlig fordelingsprofil i fordelene til elbilene, sier han til VG.

– At det rammer de rikeste, er utmerket

De som skaffer seg en ny elbil på over to tonn, kan måtte ut med rundt 7 til 70 000 kroner ekstra for elbilene som er på markedet i dag. Avgiften beregnes etter vekt, og rammer dermed de største og dyreste elbilene, i hovedsak Teslaer.

– Folk reagerer når folk som har råd til så dyre biler, slipper så billig unna. Slike urettferdigheter kan gi grobunn for Trump og Brexit og det er bra at det tas grep, sier Ulltveit-Moe.

Han mener det er bra at el-bilistene har hatt store skattefordeler, men at antallet elbil-eiere nå har nådd en kritisk masse der det er bra at regjeringen nå vil trappe ned på fordelene.

– At det rammer de rikeste, er utmerket. For øvrig er jeg overrasket over at de ikke gjorde noe med dieselavgiften når de først er i gang, med store og tunge biler.

Lasse Fridstrøm, som forsker for Transportøkonomisk institutt (TØI), påpeker også at denne avgiften på langt nær vil gjelde for alle elbiler.

– For rundt 80 prosent av de elbilene som har blitt solgt i år, ville det ikke blitt noen avgift selv med de nye reglene.

Ifølge TØIs beregninger vil Teslas familiebil modell S få en avgift på rundt 9000 kroner, mens den nye modell X, som veier nesten 2,5 tonn, vil få en avgift på nesten 80.000 kroner.

– Det er vanskelig å si om folk vil gå over til å kjøpe lettere biler. Vi må regne med at etterspørselen dempes litt, og at det blir en litt lavere elbilandel enn vi ellers ville fått, mener han.

Dermed tror han avgiften kan bremse opp for det vedtatte målet om at bare nullutslippsbiler skal selges i Norge innen 2025.

– Hvis man skal nå det målet trenger man alle typer stimuli. Da må elbilene faktisk konkurrere ut alle andre typer teknologi, også hybrider. Det kan bli litt vanskeligere å nå.

PRISHOPP: Teslas modell X kan bli så mye som 80 000 kroner dyrere, i følge TØIs beregninger. Foto: Hanne Hattrem , VG

Mener tunge elbiler forurenser for mye

Bjart Holtsmark, forsker ved SSB, har lenge vært kritisk til elbil-fordelene. Allerede i 2013 gikk han hardt ut mot Tesla-bilenes store avgiftsfritak. Han ønsker i likhet med Ulltveit-Moe elbil-avgiften velkommen.

FORNUFTIG: SSB-forsker Bjart Holtsmark mener det er gode grunner til å innføre elbil-avgift. Foto: Frode Hansen , VG

– Disse tunge elbilene lager veldig mye veistøv, og veistøv er en mye viktigere forurensningskilde fra personbiler enn det som kommer ut av eksospotten.

Derfor mener han det er veldig fornuftig å legge avgifter, spesielt på de tunge elbilene. Han avviser at dette vil gå utover familier som ønsker å kjøpe mer miljøvennlige biler.

– Grunnen til at man har avgifter på biler er fordi de forurenser. En tung Tesla lager vesentlig mer veistøv en en lett, ny personbil som går på bensin. Likevel har du høye avgifter på små personbiler. Det rammer også familier, så det er ikke noe relevant argument.